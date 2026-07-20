Implican por presunto lavado de dinero al Grupo Farza de Torreón

La red, por medio de la cual presuntamente se importó más de 2 mil 137 millones de litros de diésel y gasolina en forma ilegal el año pasado, operó en al menos tres fases el contrabando del combustible traído desde Estados Unidos a México.

CIUDAD DE MÉXICO- La estructura de contrabando de combustible denunciada por la Fiscalía General de la República (FGR), por la cual fue detenido el ex Gobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel, involucró a los propietarios de un grupo gasolinero de Torreón, Coahuila, quienes enfrentan proceso por lavado de dinero.

Según la FGR, la organización empresarial cuenta con 33 estaciones de gasolina en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, bajo la marca Punto+.

Los propietarios del grupo gasolinero en Coahuila fueron identificados como Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, accionistas de Gasolinera Faza, quienes también están vinculados a proceso por defraudación fiscal y alteración de los controles volumétricos de los hidrocarburos que comercializaban.

El modus operandi consistía en importar hidrocarburos en carrotanques ferroviarios, con pedimentos aduaneros declaraban volúmenes aproximados de 10 mil litros por unidad, cuando en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros.

De acuerdo con la Fiscalía, al menos 11 compañías operaban esta red de contrabando, aunque identificó a Ingemar -de la que Ruffo era socio fundador- y Servicios Aduanales JR -cuyo dueño Armando III Riestra Fernández está· preso desde enero en el Penal del Altiplano- como las principales responsables.

”Se les atribuye llevar acciones encaminadas al blanqueo de capitales (procedentes de delitos en materia de hidrocarburos) mediante el uso de un esquema de empresas factureras, listadas por el Servicio de Administración Tributaria como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas); así como mediante simulaciones jurídicas para dar apariencia de licitud a los recursos operados”, según la indagatoria contra Ruffo.

La única razón social que la Fiscalía menciona como expendedora al público de los productos es Gasolinera Faza, de la que encontró Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que confirman que tenía relaciones comerciales con Crismon Hidrocarburos y Derivados, intermediaria de Ingemar.

Las otras son Servicios Portuarios; Dragados y Puertos; Internacional de Fundentes; Logística Ferroviaria Fargo; Servicio Integrales y Desarrollos G.M.G.; Crismon Hidrocarburos y Derivados; Descargas Ferroviarias del Norte; Lambrucar, y Mapror de Hidrocarburos.

”Del análisis de los CFDI emitidos y recibidos por la moral citada, se advirtió que emitió 130 CFDI con efecto de ingreso vigentes en favor de la moral Gasolinera Faza en cantidad de 89 millones 102 mil 889.15 pesos durante el ejercicio fiscal 2025”, señaló.

”Circunstancia que dejó al descubierto que Gasolinera Faza actúa bajo un esquema de simulaciones y, por tanto, las operaciones que Crismon Hidrocarburos y Derivados llevó a cabo con ella, se advierten que forman parte de una simulación fiscal ejecutada con la intención de tratar de justificar la licitud de actos de comercio, en el caso la comercialización de petrolífero cuyo origen deviene ilícito por la forma en como fue ingresado al país”.

El mecanismo

De acuerdo con la causa penal contra el ex Gobernador de Baja California, la red criminal operó en tres fases el contrabando de miles de millones de litros de diésel y gasolina de Estados Unidos a México.

En la primera fase, la FGR detalló que -del 1 de enero al 26 de diciembre del 2025- Ingemar y Servicios Aduanales JR importaron por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo un total de 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos sin permisos de la Secretaría de Energía.

La indagatoria sindica que sólo tenían permisos para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de aceite diésel (gasóleo), sin embargo, introdujeron 760 millones 367 mil 578.22 litros de gasolina y mil 766 millones 708 mil 953.72 litros de aceite diésel.

Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Víctor José Carretero Zardeneta fueron identificados como los agentes aduanales que “se encargaron de llevar a cabo todos los trámites para que la mercancía excedente no declarada o declarada como una sustancia diversa, ingresara al país sin ser detectada por las autoridades aduaneras”.

Del volumen total del contrabando, entre mayo y junio de 2025 las autoridades federales aseguraron 163 carrotanques con 18 millones 225 mil 657.86 litros diésel y gasolina en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, los cuales causaron un perjuicio al fisco federal de 166 millones 466 mil 735.26 pesos.

La segunda etapa corresponde a la venta de los petrolíferos por parte de Ingemar, de los cuales no existe documentación que acredite su origen ni cómo fue adquirido por la empresa, según la parte acusadora.

La empresa de la que Ruffo es participante procedió a enajenar y distribuir los productos de contrabando con las empresas Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., y Crismon Hidrocarburos y Derivados.

”Las citadas empresas contribuyeron a la estrategia delincuencial simulando una serie de actos para tratar de justificar tanto la cesión de propiedad de los petrolíferos, como su ilegal distribución; ello, con la intención de aparentar que tal enajenación y adquisición eran lícitas”, acusó la FGR.

La tercer y ˙última fase del modus operandi es la dispersión de los petrolíferos y la triangulación fiscal y financiera.

En esta etapa, la FGR advirtió nuevamente la participación de Crismon Hidrocarburos y Derivados, a la que identifica como la encargada de la colocación y distribución de los petrolíferos entre empresas que se presume forman parte de la estrategia de simulaciones.

”No debe soslayarse el hecho que, del análisis de los CFDI emitidos por Ingemar, resulta que durante el ejercicio 2025, la ˙nica moral contribuyente con quien operó fiscalmente es Crismon Hidrocarburos y Derivados, lo cual resulta incluso contrario a las leyes de la lógica, pues no es creíble que una empresa que importa tanta cantidad de hidrocarburos tenga operativa fiscal ˙nicamente con una entidad comercial”, indicó la imputación.

”Por el contrario dicha circunstancia se advierte como una estrategia para mantener el control de la dinámica organizacional del ente criminal”.

De acuerdo con la Fiscalía, los CFDI establecen que Crismon presuntamente le vendía el huachicol a la citada Gasolinera Faza, cuyas estaciones se localizan en Coahuila y Durango.

En toda la cadena de contrabando, la Fiscalía menciona que las 10 empresas con las que operaba Ingemar no estaban legalmente autorizadas para sus actividades.