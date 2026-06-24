Va Morena por 30 millones de votos en 2027

El documento, en poder de EL UNIVERSAL, es entregado a los aspirantes a coordinaciones estatales, distritales y federales, y establece metas obligatorias, así como la advertencia de emitir las bajas de quienes no las alcancen.

La dirigencia nacional de Morena , a cargo de Ariadna Montiel, tiene lista su estrategia organizativa partidista de cara a los comicios de 2027, que obliga a quienes trabajan para el partido a asegurar 30 millones de votos.

”A la par de los procesos de selección de coordinaciones estatales, distritales y federales se llevará a cabo una estrategia territorial a partir de las siguientes acciones. Objetivo: asegurar 30 millones de votos mediante visitas casa por casa”, señala el documento.

Como parte del plan, los coordinadores operativos territoriales (COT) de Morena, cuya función principal es garantizar el trabajo político en calles y colonias, así como la integración de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en sus respectivas comunidades, estarán obligados a visitar 15 casas diariamente y serán despedidos si no lo logran.

”Evaluaciones: se realizarán evaluaciones de cada COT y enlaces distritales. Cada COT tiene como meta visitar 15 hogares diarios. Quien no alcance las metas será dado de baja”, se puntualiza.

Adicional a ello, la denominada estrategia organizativa partidista prevé la distribución del periódico Regeneración, que en una primera etapa contempla el reparto de 15 millones de ejemplares a la estructura partidista.

El periódico funciona como órgano oficial de difusión de Morena. La publicación impresa gratuita divulga, entre otras cosas, las posturas de la llamada Cuarta Transformación, logros del gobierno federal, resalta y promueve acciones de la presidenta Sheinbaum, justifica la aprobación de reformas de alto impacto impulsadas por el oficialismo y funciona como contranarrativa para combatir lo que el partido califica como desinformación o críticas de los partidos opositores.

La distribución del periódico también les tocará a legisladores federales.

En la primera etapa cada diputado federal recibirá 2 mil ejemplares y los senadores recibirán 3 mil ejemplares cada uno, se enviarán 20 mil por enlace distrital o de estructura, 10 mil por CEE, 2 mil por diputado local, 250 por congresista nacional y 50 por comité seccional.

”Esta entrega se hará a través de la estructura de la Secretaría de Organización, que es paralela a las secretarías de Organización de los Comités Estatales”, dice el documento.

Además, se prevé la entrega de claves y accesos a cada aspirante a una coordinación, a la estructura que recibe el periódico y a la militancia interesada que les permitirá acceder a una plataforma y subir evidencia de la entrega de periódico, así como de la realización de asambleas o actividades partidistas.

”Al final del año se les entregará un reconocimiento a quienes hayan realizado mayores actividades. No es una actividad vinculante a los resultados de los procesos de coordinaciones”, se puntualiza.

Finalmente, se establece que el Comité Ejecutivo Nacional seguirá realizando asambleas en defensa de la soberanía.

”Se seguirán realizando asambleas en todo el país. Las asambleas convocadas por el CEN son de unidad y debe permitirse la entrada de cualquier militante o aspirante, sin menoscabo de que cada aspirante o militante pueda organizar sus propias asambleas con su propia convocatoria”, concluye el documento.

De esta manera, Morena busca fortalecer la figura de quienes serán sus coordinadores estatales en defensa de la transformación.

Dato

* 15 millones de ejemplares del periódico Regeneración se prevé que se repartan en la primera etapa.