¿Traición a la 4T? Partido Verde ofrece hasta romper con Morena para salvar sus privilegios en EU: Loret de Mola

CDMX.- El miedo a perder el “sueño americano” ha llevado a la cúpula del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a ofrecer lo que “hiciera falta”, incluso romper la alianza con Morena y hasta ofrecer información a cambio de conservar su vida de lujos en Estados Unidos. Las revelaciones son del periodista Carlos Loret de Mola, quien en su columna Historias de Reportero asegura que el partido entró en “alerta máxima” y ha buscado acercamientos con el gobierno de Estados Unidos luego de que éste inició una revisión financiera contra legisladores y gobernadores del régimen mexicano, donde están incluidos los del Verde.

“Según fuentes de primer nivel, les empezaron a saltar alertas amarillas en las visas y revisiones secundarias en el ‘cuartito’; algunos de sus bancos americanos los contactaron para reportarles que el gobierno de Trump había pedido información sobre sus cuentas y a algunos incluso se las cancelaron. Hubo igualmente auditoría a sus propiedades inmobiliarias y pago de impuestos correspondiente”, detalla Loret. De acuerdo con revelaciones periodísticas, el gobierno estadounidense tiene bajo la lupa a varios personajes del régimen, a quienes investigan por sus presuntos vínculos con los cárteles de la droga, a los que considera organizaciones terroristas. Entre ellos están 10 personajes del gobierno de Sinaloa, encabezados por el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Mayo, acusados formalmente en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. ...Y YA SE ENTERÓ LA PRESIDENTA SHEINBAUM La maniobra del PVEM para poner a salvo sus bienes y privilegios en Estados Unidos ha sido descubierta por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura Carlos Loret de Mola. El planteamiento que la cúpula del Verde hizo, a través de la embajada en México, a Washington fue directo, de acuerdo con lo señalado por el periodista: “¿Qué tenemos que hacer para que esto no avance? No podemos ni queremos perder nuestras visas”. Para lograrlo, según lo expuesto por el autor de Historias de Reportero, los del PVEM pusieron sobre la mesa hasta su lealtad política con Morena.

“Romper la alianza con Morena, hablar de quien haya que hablar”, detalla Loret de Mola, quien advierte que el PVEM ha dejado claro que su “sueño americano” está por encima de la coalición que le otorga la mayoría calificada al gobierno de la 4T. Sin embargo, el periodista advierte que esta jugada ya fue detectada en Palacio Nacional: “Para mala suerte del Verde, el asunto llegó a oídos de la presidenta Sheinbaum. Ya sabe que ofrecieron lo que hiciera falta con tal de arreglar su problemita con Estados Unidos”. LA DOBLE VIDA DEL VERDE Loret expone que, como aliado de la 4T, el PVEM debe sostener en México el discurso de “austeridad”, el cual olvidan al cruzar a territorio estadounidense. “Cuando llegan a Estados Unidos, los verdes desahogan la frustración de tener que fingir austeridad en México, porque son aliados de Morena. Porque lo suyo es más bien la ostentación, el lujo... Cuando llegan a Estados Unidos, integrantes del Partido Verde sacan sus relojes caros. Se hospedan en sus departamentos o casas de lujo. Se van de shopping a los centros comerciales más exclusivos”, critica en su columna. El periodista detalla que, una vez agotados los dólares en efectivo permitidos por la aduana, recurren a “tarjetas de financieras casi desconocidas que les gestionó algún amigo facturero” para mantener su nivel de vida y manejar en Miami o Houston los “vehículos deportivos de alta gama que no pueden pasear en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas o San Luis Potosí”. Hasta el momento, Estados Unidos no ha hecho públicos nombres específicos de militantes del PVEM en sus imputaciones formales, a diferencia de los señalamientos directos que enfrentan gobernadores y funcionarios de Morena en meses recientes.

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