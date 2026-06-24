¡Queremos pastel!... Le cantan las mañanitas a Sheinbaum por su cumpleaños 64

La mandataria federal ingresó al salón donde se realiza diariamente el encuentro con medios de comunicación y fue recibida con aplausos, sonrisas y el canto colectivo de felicitación por sus 64 años de vida.

La jornada comenzó de manera diferente en Palacio Nacional . Antes de iniciar formalmente la Mañanera del Pueblo , los asistentes a la conferencia aprovecharon el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum para dedicarle las tradicionales Mañanitas.

Ante el gesto, Sheinbaum respondió de manera breve pero cordial. “Muchas gracias”, expresó la titular del Ejecutivo federal mientras agradecía las muestras de afecto recibidas por parte de funcionarios, periodistas y colaboradores presentes.

UN CUMPLEAÑOS MARCADO POR LA AGENDA NACIONAL

El cumpleaños de la presidenta coincidió con una jornada relevante tanto en el ámbito político como deportivo. La celebración ocurrió mientras la atención de millones de mexicanos también se concentraba en la participación de la Selección Mexicana dentro de la Copa del Mundo, organizada por México, Estados Unidos y Canadá en su enfrentamiento ante Chequia.

A pesar de la fecha especial, la conferencia continuó con normalidad y abordó los temas contemplados en la agenda gubernamental. Sin embargo, durante algunos minutos el ambiente protocolario dio paso a una celebración más relajada.

La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde usuarios compartieron videos y fotografías del momento en que la presidenta recibió las felicitaciones por parte de quienes se encontraban en el recinto.

LUZ ELENA GONZÁLEZ LE DEDICA UN MENSAJE ESPECIAL

Uno de los momentos más destacados de la mañana ocurrió cuando la secretaria de Energía, Luz Elena González, tomó la palabra para dirigir un mensaje de felicitación a la mandataria.

Durante su intervención, la funcionaria resaltó la trayectoria de Sheinbaum y reconoció su trabajo al frente del gobierno federal, además de expresar buenos deseos con motivo de su cumpleaños.

“Muchísimas felicidades, Presidenta. Yo sé que lo que más le llena la vida es servir al pueblo de México (...) Le deseo toda la salud, toda la felicidad y que siga siendo el gran ejemplo y la gran Presidenta que ha sido hasta el día de hoy”, expresó González frente a los asistentes.

Las palabras fueron recibidas con aplausos por parte de quienes presenciaban la conferencia matutina.

PROMETE PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN

Además de agradecer las felicitaciones, la presidenta generó sonrisas entre los presentes al asegurar que la celebración no estaría completa sin uno de los elementos más tradicionales de cualquier cumpleaños: el pastel.

‘Por las mañanitas, sí va a haber pastel’, aclaró la mandataria.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre cómo se llevaría a cabo la convivencia, la afirmación despertó comentarios entre los asistentes que acompañaban la conferencia.

La respuesta de Sheinbaum fue tomada con buen humor y ayudó a crear un ambiente distinto al habitual dentro de una conferencia caracterizada normalmente por anuncios oficiales, reportes gubernamentales y posicionamientos sobre temas nacionales.

UNA FECHA ESPECIAL PARA LA PRIMERA PRESIDENTA DE MÉXICO

El cumpleaños número 64 de Claudia Sheinbaum Pardo llega en una etapa significativa de su trayectoria política, al convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

Desde el inicio de su administración, la mandataria ha mantenido una agenda pública intensa, marcada por reuniones, giras de trabajo en los estados y conferencias diarias para informar sobre las acciones de gobierno.

En esta ocasión, la celebración permitió mostrar un momento más personal dentro de la dinámica institucional que caracteriza las actividades oficiales en Palacio Nacional.