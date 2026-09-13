Valle de México mantiene Fase I de contingencia ambiental; prevén mala a muy mala calidad del aire

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    Valle de México mantiene Fase I de contingencia ambiental; prevén mala a muy mala calidad del aire
    Continua la contingencia ambiental tras casi 24 horas de que fue decretada por la CAMe, autoridades ambientales valoraran condiciones atmosféricas para decidir si sigue activada la alerta de contaminantes. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Junto con temperaturas máximas cercanas a 26 °C, favorecerán la acumulación de contaminantes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono. Las medidas buscan reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir las emisiones.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión mantiene condiciones de estabilidad atmosférica, viento débil y poca nubosidad durante buena parte del día. Estas condiciones, junto con temperaturas máximas cercanas a 26 grados Celsius, favorecerán la acumulación de contaminantes, por lo que se prevé que la calidad del aire sea de Mala a Muy Mala.

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AUTOS QUE NO CIRCULAN EL DOMINGO

Debido a la contingencia ambiental, este domingo no pueden circular los vehículos con holograma de verificación 2; los de holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9; y los que tengan holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Asimismo, no pueden circular las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras; les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

También tendrán restringida la circulación el 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Se sugiere evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, y ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

También se pide suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, y se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

A su vez, se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/defender-el-canon-de-fernandez-la-ultima-resistencia-de-los-laguneros-IG23162903

PREVÉN LLUVIAS PARA CDMX Y CAÍDA DE GRANIZO

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este domingo en la Ciudad de México, habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado. Por la tarde, se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se prevé una temperatura máxima de 25 grados Celsius (°C), mientras que la mínima registrará los 14°C.

Mientras que la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza volcánica; en caso de existir, la pluma se dirigiría hacia el sur.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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