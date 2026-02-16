‘Valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga’... Sheinbaum reprueba la manera en la que se le despidió

Durante una conferencia, la mandataria también se refirió a la salida del funcionario educativo Marx Arriaga , cuyo caso generó debate público. La presidenta expresó que se valora su trabajo, pero cuestionó la manera en la que se le notificó su separación del cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los libros de texto gratuitos continuarán en el sistema educativo mexicano y defendió su enfoque pedagógico, al señalar que forman parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana impulsado en los últimos años.

Sheinbaum subrayó que el debate sobre los materiales educativos ha sido malinterpretado, pues no existe intención de eliminarlos, sino de mantenerlos y fortalecerlos mediante actualizaciones conforme evolucionen las necesidades educativas.

LIBROS DE TEXTO SEGUIRÁN Y PODRÁN ACTUALIZARSE

La mandataria afirmó que los libros actuales cumplen una función pedagógica importante al promover la participación activa del alumnado, el pensamiento crítico y el aprendizaje colectivo, en contraste con modelos tradicionales centrados únicamente en la memorización.

También destacó que los contenidos incluyen temas de historia, civismo y formación social acordes con el modelo educativo vigente, lo que busca una educación más integral y vinculada con la realidad de las comunidades.

Sin embargo, aclaró que ningún material educativo es definitivo, por lo que pueden realizarse ajustes y mejoras con el tiempo, especialmente cuando docentes y especialistas proponen nuevas herramientas didácticas.

DESACUERDOS POR CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS

Sheinbaum explicó que existió un “desencuentro” con Arriaga debido a diferencias sobre la posibilidad de realizar modificaciones o incorporar nuevos contenidos a los libros, una postura que generó tensiones dentro de la Secretaría de Educación Pública.

Según relató, maestras y maestros han solicitado guías didácticas complementarias que respeten la libertad de cátedra y faciliten la implementación del modelo educativo en el aula, así como la inclusión de temas adicionales, por ejemplo, el papel de las mujeres en la historia.

La presidenta enfatizó que actualizar los materiales no significa abandonar el modelo educativo, sino fortalecerlo sobre la base ya construida y responder a las necesidades reales del sistema escolar.

CRÍTICAS A LA FORMA EN QUE SE DIO LA SALIDA

Sobre la polémica generada por los videos difundidos en redes sociales, Sheinbaum señaló que no comparte la forma en que se manejó la notificación a Arriaga, aunque aclaró que no hubo intervención policial en su contra.

La mandataria reconoció su trayectoria y señaló que siempre existe la posibilidad de que continúe colaborando en otros espacios dentro del gobierno, destacando la importancia de mantener el diálogo en temas educativos.

“Lo que no estoy de acuerdo es quizás la manera en la que se le notificó, como se ve en los videos, nunca hubo policía que hiciera algo contra él. Valorando el trabajo de Max, siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno”.

El posicionamiento presidencial busca cerrar la controversia y enviar un mensaje de continuidad en la política educativa, en medio de un debate público que ha polarizado opiniones en distintos sectores.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO EN MÉXICO

• México distribuye millones de libros gratuitos cada año a estudiantes de educación básica.

• El modelo educativo actual promueve el aprendizaje comunitario y el trabajo colaborativo.

• Los contenidos pueden actualizarse periódicamente sin cambiar la estructura general del programa.

La discusión sobre los libros de texto refleja la complejidad de las políticas educativas en un país diverso, donde los cambios pedagógicos suelen generar debate, pero también abren espacios para la mejora continua del sistema.