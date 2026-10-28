Valoran consejeros dar vista a las irregularidades de Taddei; suman 15 renuncias

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    Valoran consejeros dar vista a las irregularidades de Taddei; suman 15 renuncias
    Los consejeros también evalúan la continuidad de Roberto Félix, el secretario Ejecutivo cercano a Taddei. CUARTOSCURO

Estudian solicitar que las irregularidades que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei sean revisadas por el Órgano Interno de Control u otra instancia

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registra 15 bajas de personal de confianza cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y esperan más en los próximos días. Las renuncias se dieron todas en el primer día de Blanca Cruz como presidenta interina del organismo.

En un encuentro con medios de comunicación, la consejera presidenta del INE, Blanca Cruz García, dijo que los 10 consejeros en activo evaluarán la pertinencia de que Roberto Félix, el secretario Ejecutivo cercano a Taddei, también deje el instituto. Por el momento, se mantendrá en el cargo.

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”Esa revisión es necesaria, se tiene que hacer de todos los perfiles, insisto, de los que forman parte de la Junta General Ejecutiva y de aquellos que, aunque no forman de la parte de la Junta, sí forman parte de titularidades en unidades técnicas, incluso, en coordinaciones, o sea que tienen un nivel directivo.

”Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros”, dijo Cruz.

De estas 15 renuncias, tres fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática; y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, José Alfredo Hernández Casillas.

Otras 12 se presentaron la noche del martes y ella fue notificada apenas terminando la sesión del Consejo General donde rindió protesta como consejera presidenta.

VALORAN DAR VISTA A LAS IRREGULARIDADES DE TADEI

La consejera presidenta también dijo que, en la mesa de consejeros, están delineando las posibilidades que tienen de dar vista a alguna instancia como el Órgano Interno de Control (OIC) u otra instancia responsable de revisar las irregularidades que lleguen a encontrar en la gestión de Guadalupe Taddei.

Detalló que ellos, como consejeros, no pueden iniciar una investigación en contra de la gestión de Taddei, pero sí encuentran algo relevante pueden dar vista a alguna instancia que si se encargue de ello.

”Lo que estamos analizando, les decía, es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No solo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva”.

”Nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva es avisar: ‘yo te pongo de conocimiento que tenemos tal cual situación y que se deslinden responsabilidades’, que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Auditoría Superior de la Federación”, dijo Cruz.

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