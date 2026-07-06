Van contra 3 militares por contrabandear ¡144 millones de litros de huachicol!

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    Van contra 3 militares por contrabandear ¡144 millones de litros de huachicol!
    En esta ocasión, militares son involucrados en una nueva trama de huachicol fiscal en Tamaulipas. Especial
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Los uniformados involucrados fueron directivos de la Aduana de Matamoros; se encuentran prófugos tras ser señalados en uno de los más grandes casos de su tipo

CDMX.- Primero fueron los marinos y ahora los militares.

La Fiscalía General de la República busca aprehender a tres miembros del Ejército que fueron responsables de la Aduana de Matamoros, por el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los casos más grandes de huachicol fiscal registrados hasta ahora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/empresa-ligada-al-cjng-y-a-buques-huachicoleros-fue-sancionada-por-eu-EN21866417

Se trata de los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de la Aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, así como del Teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera del mismo recinto.

El primero fue nombrado como titular de la Aduana por el General André Georges Foullon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y antes fue Jefe de Inteligencia y Operaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, señala la la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-TAMP/0000715/2025.

$!En la Aduana de Matamoros se han reportado operativos para asegurar combustible de contrabando.
En la Aduana de Matamoros se han reportado operativos para asegurar combustible de contrabando. Especial

Los Tenientes Coroneles y el Teniente son parte de una lista de 13 funcionarios de la Aduana, agentes aduanales y empresarios, contra quienes el juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró órdenes de aprehensión por el caso de huachicol en Matamoros.

Contra Sarabia y García, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado, y contra Barrera sólo por el primero de los ilícitos, según señala el expediente del caso al que Grupo REFORMA tuvo acceso. Los tres militares se encuentran prófugos de la justicia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/departamento-del-tesoro-de-eu-ganancias-de-huachicol-fiscal-financian-campanas-politicas-PI21832850

Siete de los imputados han sido detenidos y procesados desde enero a la fecha y seis se encuentran internados en los Penales Federales del Altiplano y el Femenil de Morelos. Sólo uno consiguió la prisión domiciliaria.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos de la FGR imputa a militares y aduanales de ser parte de una organización criminal encabezada por Armando III Riestra Fernández, socio único y representante legal de Servicios Aduanales JR S.A. de C.V., con sede en Reynosa, Tamaulipas. Riestra está preso desde enero en el Altiplano.

$!A la par de este caso con militares, en Tamaulipas también se reportó la mayor trama de huachicol fiscal, operada por marinos.
A la par de este caso con militares, en Tamaulipas también se reportó la mayor trama de huachicol fiscal, operada por marinos. Especial

Su empresa fue la responsable de tramitar los pedimentos de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina y hacerlos pasar como solución de cloruro de calcio por la Aduana de Matamoros, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.

La Fiscalía señala que las importadoras fueron Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., ubicada en Aguascalientes, y Ferroservicios S.A. de C.V., localizada en Pedro Escobedo, Querétaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-investigaciones-por-huachicol-fiscal-siguen-abiertas-por-la-fgr-sheinbaum-KM21873922

“Esta organización delictiva mantiene una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses, como el ex titular de la Aduana Matamoros, Armando Barrera Trujillo, Teniente Coronel de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya gestión se encuentra dentro del periodo de investigación del 1 de junio (de 2024) al 15 de julio de 2025 y del actual titular de la referida aduana, Blas Pedro Sarabia García, también Teniente Coronel de Sedena, cuya gestión dio comienzo a partir del día 15 de julio de 2025”, dice la investigación por la cual se ordenaron sus capturas.

“Así como Jorge García García, Subdirector de Operación Aduanera y Teniente de Policía Militar de la Sedena, respecto de los cuales resulta un hecho notorio que dados los grados que ocupan, cuentan con instrucción en el manejo de las armas y en situaciones de combate, por lo cual se requieren condiciones especiales de seguridad, tanto para garantizar su integridad, como de otras personas que en su momento se encuentren recluidas con ellas”, agrega la FGR.

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