Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas por la FGR: Sheinbaum

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    Dos investigaciones por huachicol fiscal siguen abiertas por la FGR: Sheinbaum
    La FGR tiene abiertas al menos dos investigaciones de gran alcance relacionadas con el llamado huachicol fiscal, dijo la mandataria. Cuartoscuro

La presidenta declaró que las autoridades mexicanas ya desarrollan investigaciones sobre redes dedicadas al contrabando de combustibles

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantiene abiertas diversas investigaciones por huachicol fiscal, al ser cuestionada sobre la publicación del diario “El Universal” que indica que Ahavat Logistics Solution, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presuntamente ligada al CJNG, transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana relacionada con la importación de hidrocarburos.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que, aunque no contaba con información específica sobre la empresa mencionada en la publicación periodística, las autoridades mexicanas ya desarrollan investigaciones sobre redes dedicadas al contrabando de combustibles y mantienen coordinación con instancias estadounidenses.

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Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos dos investigaciones de gran alcance relacionadas con el llamado huachicol fiscal, además de otras carpetas derivadas de aseguramientos de combustible transportado de manera irregular.

INDAGATORIAS POR BUQUE DE TAMPICO

Detalló que una de las principales indagatorias surgió tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque que arribó a Tampico con diésel declarado bajo un permiso de importación correspondiente a otra sustancia.

A partir de ese caso, dijo, se han realizado numerosas detenciones y continúan las investigaciones, incluso contra empresarios que se encuentran en Estados Unidos y cuya extradición ha sido solicitada por México al contar con órdenes de aprehensión.

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La segunda investigación, agregó, está relacionada con carros tanque ferroviarios que ingresaron combustible por la frontera terrestre, expediente que también continúa siendo desarrollado por la FGR.

La presidenta sostuvo que el fortalecimiento de los controles en aduanas y la implementación del sistema de códigos QR para identificar el transporte legal de combustibles han permitido reducir el ingreso de hidrocarburos de contrabando.

“Ahora la Guardia Nacional puede revisar el código QR de las pipas y verificar el origen del combustible, el permiso con el que fue cargado y su destino”, explicó.

HARFUCH ANTICIPA MÁS DETENCIONES

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad revisó recientemente, junto con la FGR, diversos casos vinculados al huachicol fiscal y adelantó que existen operativos y detenciones próximas que no pueden darse a conocer por el sigilo de las investigaciones.

Asimismo, señaló que las pesquisas relacionadas con las empresas sancionadas por Estados Unidos ya eran trabajadas previamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que existía intercambio de información con la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

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“Hay carpetas de investigación abiertas, algunas ya con personas detenidas y otras en las que faltan más detenciones por realizar”, indicó.

En una segunda intervención, Sheinbaum reiteró que no contaba con información puntual sobre Ahavat Logistics Solution, pero aseguró que, en este tipo de casos, cuando existen designaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, normalmente la UIF ya había iniciado investigaciones previas en México, las cuales son revisadas periódicamente en reuniones del Gabinete de Seguridad para coordinar el avance de las acciones administrativas, financieras y penales.

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