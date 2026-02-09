PT y PVEM frenan reforma electoral tras postura de Luisa María Alcalde

CDMX.- La reforma electoral volvió a atorarse luego de que la dirigente nacional de Morena rechazó el acuerdo previo de mantener a los plurinominales dentro del proyecto, de acuerdo con fuentes involucradas en la negociación.

El pasado viernes se realizó una reunión privada en la que participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya; y los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco, según los mismos testimonios.

Previo al encuentro, se tenía un acuerdo para mantener 200 diputaciones de representación proporcional y 32 escaños plurinominales en el Senado, y se tenía previsto firmar el pacto para enviar la propuesta a Palacio Nacional, con la expectativa de que esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum la presentara ante el Congreso.

Sin embargo, Alcalde Luján rechazó mantener la figura de representación proporcional, bajo el argumento de que la ciudadanía exige la eliminación o, en su caso, la reducción de las curules obtenidas por esa vía. También exigió una reducción de financiamiento en un porcentaje mayor al pactado, indicaron las fuentes.

De acuerdo con la versión recabada, la postura de la dirigente nacional de Morena provocó la molestia de Alberto Anaya, Carlos Puente y Manuel Velasco, quienes se levantaron de la mesa. “Rechazó varios temas: Financiamiento, disminución de pluris y fiscalización, los tres temas difíciles, dijo que no podían aceptarlo y ellos (PT y PVEM) se levantaron muy enojados sin ningún acuerdo. Luisa está muy dura, se retractó de lo que ya se había avanzado”, se explicó a este rotativo.

Un día después de la reunión, el sábado 7 de febrero, Luisa María Alcalde sostuvo en un mensaje público que no apoya mantener la misma composición de legisladores plurinominales en la reforma electoral. “Es falso que Morena pretenda mantener el sistema actual de plurinominales; además sostenemos que es factible una reducción sustancial del presupuesto de los partidos políticos”, declaró.

Las fuentes señalaron que esta semana se prevé otra reunión para retomar la negociación. Añadieron que PT y PVEM sostienen que no habrá acuerdo si Morena no cede en los temas de plurinominales y financiamiento, por lo que esperan que en el nuevo encuentro se retomen las condiciones planteadas.