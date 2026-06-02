Van México y España por duplicar comercio y elevar inversión 50% hacia 2030

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    Van México y España por duplicar comercio y elevar inversión 50% hacia 2030
    El planteamiento se da luego de que México y la Unión Europea firmaran un acuerdo modernizado. TOMADA DE REDES

El vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, sostuvo un encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

México y España se comprometieron este martes a trabajar para duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y elevar la inversión en al menos 50%, en una nueva etapa de relación económica apoyada en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

El vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, marcó esta meta durante un encuentro empresarial en Ciudad de México con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, en el que ambos defendieron una relación “ambiciosa” y de “largo plazo entre dos socios estratégicos”.

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“Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países”, afirmó Cuerpo, quien sostuvo que, en materia comercial, ambos países pueden “plantearse un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio” de aquí a 2030.

Ebrard aceptó el planteamiento del vicepresidente español y elevó el tono de la apuesta bilateral.

“Bueno, ya acepté todo el reto, ahora es mucho trabajo, pero lo hacemos”, respondió el secretario mexicano, al recordar que él había planteado inicialmente un aumento del 50 % en inversión, exportaciones y presencia económica con la Unión Europea.

“Yo había dicho 50%, dice 200. Bueno, pues ok, nos vamos a 200%, lo cual te dice el tamaño del reto y la ambición que tenemos de aumentar nuestro flujo de comercio e inversión”, añadió Ebrard.

La propuesta se da tras la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, que ambos funcionarios presentaron como el marco que dará reglas claras, previsibilidad y facilidades para la relación económica durante las próximas décadas.

“Sí hay incertidumbres en el mundo, pero la relación entre la Unión Europea y específicamente España con México no lo hay. Al contrario, ya está muy claro cuáles son las reglas, cómo funcionan, cuáles son las facilidades que tenemos y ahora el reto es aprovechar esa oportunidad”, expuso Ebrard.

Cuerpo coincidió en que el mensaje de ambos países es de cooperación, confianza y defensa de intercambios comerciales basados en reglas, en un contexto internacional marcado por aranceles, proteccionismo e incertidumbre.

El vicepresidente español destacó que la inversión bilateral ronda los 100 mil millones de euros y que España busca reforzarla en sectores estratégicos como energía, finanzas, infraestructuras, agua y tecnología.

Ebrard sostuvo que España es el segundo inversionista extranjero en México y que el Gobierno mexicano quiere que sus empresas participen en la nueva etapa comercial del país.

“Queremos que las empresas españolas sean parte de la etapa que ahora México va a tener frente a sí en esta nueva organización del comercio”, afirmó.

Ambos funcionarios defendieron que la relación vive un momento de fortalecimiento, tras la reciente visita de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a España y su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Para Ebrard, no existen trabas a la inversión española en México, sino una “gran oportunidad” abierta por el nuevo acuerdo con la UE y por la amplia presencia empresarial española en el país, que cifró en más de 5 mil 400 compañías.

En este marco, el vicepresidente primero del Gobierno español se reunirá esta tarde con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acompañado de más de 60 empresas españolas y por lo cual insistió existe una “confianza plena” en la economía mexicana.

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