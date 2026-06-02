Cae ‘Borregas’, líder de USON y objetivo prioritario de Operación Restitución en Edomex señalado por despojo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Misael “N”, alias “Borregas”, identificado por las autoridades como integrante principal de las agrupaciones autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México”, organizaciones que son investigadas por presuntas actividades delictivas y que forman parte de los objetivos prioritarios de la denominada Operación Restitución. La detención fue dada a conocer este martes a través de la cuenta oficial de la Fiscalía mexiquense en la red social X. En el mensaje, la institución informó que la captura se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Ecatepec. “Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Misael ‘N’ alias ‘Borregas’, objetivo prioritario de la #OperaciónRestitución con apoyo de elementos de la @SEMAR_mx y de Policía Municipal de @Ecatepec”, señaló la dependencia.

‘BORREGAS’ ES SEÑALADO DE FORMAR PARTE DE ORGANIZACIONES CRIMINALES De acuerdo con la Fiscalía, el detenido es identificado como integrante principal de las agrupaciones señaladas y además es hermano de Guillermo “N”, dirigente de la organización denominada “USON”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La institución precisó que “alias ‘Borregas’ es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas ‘USON’, ‘25 de Marzo’ y ‘Piperos de Ecatepec y Estado de México’, también es hermano del dirigente de ‘USON’, Guillermo ‘N’, quien se encuentra evadido de la acción de la justicia”.

MISAEL ‘N’ ES INVESTIGADO POR DELITOS COMO EXTORSIÓN, SECUESTRO, DESPOJOS Y MÁS La Fiscalía del Estado de México indicó que Misael “N” es investigado por su probable participación en diversos delitos, entre ellos extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo. “Misael ‘N’ alias ‘Borregas’ es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo entre otros. Fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial”, informó la dependencia. La captura forma parte de las acciones emprendidas dentro de la Operación Restitución, estrategia implementada por autoridades estatales y federales para combatir delitos relacionados con el despojo de inmuebles y la actuación de grupos que presuntamente utilizan estructuras sindicales como fachada para actividades ilícitas. Con esta detención, la Fiscalía mexiquense informó que suman 44 objetivos prioritarios capturados dentro de dicho operativo. “La #FiscalíaEdoméx suma 44 objetivos prioritarios de #OperaciónRestitución detenidos, principalmente eran líderes de agrupaciones con fachada de sindicatos utilizadas para delinquir”, señaló la institución. OPERACIÓN RESTITUCIÓN SUPERA LOS DOS MIL INMUEBLES ASEGURADOS La detención de Misael “N” ocurre en el contexto de los resultados más recientes reportados por la Operación Restitución. El pasado 25 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales, se habían asegurado 2 mil 48 inmuebles presuntamente relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad. De acuerdo con la dependencia, de ese total, mil 147 inmuebles ya fueron restituidos a personas que acreditaron legalmente su propiedad. Las acciones operativas más recientes se desarrollaron en municipios como Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Toluca, Tultepec, Valle de Chalco, Valle de Bravo y Zumpango. Durante esos operativos fueron asegurados 33 inmuebles, de los cuales 26 correspondían a casas habitación y siete a predios. INCREMENTAN DENUNCIAS POR DESPOJO EN EDOMEX Según los datos difundidos por la Fiscalía estatal, de los 2 mil 48 inmuebles asegurados desde el inicio de la estrategia, mil 686 corresponden a viviendas, 333 a predios y 29 a establecimientos comerciales. La institución también informó que la implementación de la Operación Restitución ha derivado en un incremento en las denuncias relacionadas con despojo de inmuebles, ya que más propietarios han acudido a presentar querellas para intentar recuperar sus propiedades.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre el periodo comprendido del 25 de abril de 2025 al 24 de abril de 2026 se registraron 5 mil 530 denuncias por este delito, mientras que en el periodo previo, del 25 de abril de 2024 al 24 de abril de 2025, se contabilizaron 5 mil 85 casos. La diferencia representa un aumento de 445 denuncias, equivalente a un incremento de 8.75 por ciento, según los datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Misael “N” fue ingresado al penal de Chiconautla y quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso correspondiente. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por una autoridad competente.

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