Van por ‘factureros’ en caso Cabeza de Vaca

Tres presuntos accionistas de empresas, en su momento declaradas como “factureras” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), son buscados por la Fiscalía General de la República (FGR) en una de las causas penales contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En la segunda orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas (2016-2022), también se giraron las capturas de Nancy Jazmín Sandoval Vargas, Claudia Ramos Márquez y Ricardo Isaías de León Márquez.

El mandato judicial fue girado el 14 de febrero de 2024, por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en un expediente donde se giraron en total 8 órdenes de aprehensión.

Sandoval es accionista de Arte Calidad Jalisco, S.A. de C.V., constituida el 18 de enero de 2016 en Guadalajara e incluida por el SAT en su lista de empresas simuladoras de operaciones el 4 diciembre de 2018, de acuerdo con informes judiciales.

Ramos es socia de Pavimentación del Suroeste, S.A. de C.V., constituida el 30 de junio de 2015 en Zapopan y declarada como “facturera” el 9 de julio de 2019 por la autoridad hacendaria.

De León, por su parte, está identificado como accionista y administrador de Liderazgo Tecnológico Empresarial, S.A de C.V., una empresa constituida el 25 de agosto de 2008, que fue incluida por el SAT en su lista de empresas simuladoras de operaciones el 15 de agosto de 2014.

A diferencia de las anteriores, esta empresa litigó contra Hacienda y el 2 de febrero de 2018 logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenara al SAT eliminarla de su listado de “factureras”.

La indagatoria de la Fiscalía, basada en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que las tres empresas declaradas “factureras” presumiblemente hicieron depósitos a cuentas de BanRegio a nombre de Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, hermanos del exgobernador.

Contra el primero no existe orden de aprehensión, pero sí contra el segundo.