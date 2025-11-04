Vandalizan y queman el palacio de Apatzingán en protesta por el asesinato de Carlos Manzo

México
/ 4 noviembre 2025
    Vandalizan y queman el palacio de Apatzingán en protesta por el asesinato de Carlos Manzo
    Frente al Palacio Municipal, manifestantes rompieron puertas, vidrios y entraron al inmueble donde provocaron un incendio en la planta baja del inmueble. FOTO: REFORMA

Una turba vandalizó y quemó el palacio de gobierno del municipio gobernado por la morenista Fanny Arreola

En la mañana marcharon en Morelia y en Uruapan, donde fue asesinado el sábado el alcalde Carlos Manzo.

También hubo una marcha en Zitácuaro y anoche ciudadanos vestidos de blanco se manifestaron por calles de Apatzingán.

Una turba vandalizó y quemó el palacio de gobierno del municipio gobernado por la morenista Fanny Arreola y donde hace una semana fue ejecutado el líder limonero, Bernardo Bravo.

“Silenciaron su voz, pero no se mensaje”, “Nos dueles Michoacán”, “Podrán matar al mensajero, pero no el mensaje”, “Alzaron su voz por su pueblo. Hoy su pueblo grita por ellos”, decían algunos cartelones en la marcha que incluían fotos o dibujos del alcalde Manzo y el limonero.

Frente al Palacio Municipal, manifestantes rompieron puertas, vidrios y entraron al inmueble donde provocaron un incendio en la planta baja del inmueble.

También colgaron una manta en el balcón principal para exigir la renuncia de la Alcaldesa.

Los manifestantes prendieron fuego a distintas ofrendas y adornos del Día de Muertos colocados en la plaza principal.

Durante la marcha, los inconformes lanzaron consignas en contra del gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.En Morelia, también se realizó una segunda marcha y manifestación frente al Palacio de Gobierno, que terminó entre golpes y el repliegue de los inconformes por parte de policías.

Al menos tres jóvenes fueron detenidos, dos más resultaron heridos y cinco policías quedaron lesionados.

Por la mañana el Gobernador dijo que será el Gobierno independiente de Uruapan el que defina quién ocupará la suplencia para la Presidencia, aunque se promueve que Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, asuma el cargo interino.

Ella ayer pidió en un video que las protestas se hicieran “con mesura”.

