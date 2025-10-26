Vapulean redes sociales a Adán Augusto y a Noroña por acusaciones y viaje a Medio Oriente

CDMX.– Las redes sociales se volcaron esta semana contra dos figuras de Morena: el senador Adán Augusto López Hernández, señalado por presunto desvío de recursos millonarios, y el también senador Gerardo Fernández Noroña, criticado por un polémico viaje a Palestina financiado por Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos, elaborado por MW Group, entre el 16 y el 22 de octubre, la conversación digital en la red social X (antes Twitter) estuvo dominada por un tono abiertamente crítico y de indignación hacia ambos legisladores. TE PUEDE INTERESAR: Ven conflicto de interés en negocios del senador Adán Augusto López ADÁN AUGUSTO, EN EL OJO DEL HURACÁN El informe detalla que el ex secretario de Gobernación concentró el mayor volumen de menciones negativas luego de que la diputada panista María Elena Pérez-Jaén presentó 37 denuncias penales ante la FGR en su contra por presunto desvío de recursos públicos. Las publicaciones más difundidas señalaron corrupción, impunidad y cinismo, además de exigir una investigación formal por parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Según MW Group, el 33.1 por ciento de las narrativas digitales se enfocaron en la felicitación y respaldo a Pérez-Jaén por las denuncias, mientras que otro 17.7 por ciento cuestionó a López Hernández por “burlarse” de las acusaciones al declarar que podían presentarle “200 denuncias si querían”. Otra franja importante de usuarios (17.2 puntos porcentuales) vinculó su caso con otros escándalos dentro de Morena, señalando un patrón de incongruencia y falta de ética entre sus figuras públicas. TE PUEDE INTERESAR: Comités anticorrupción llaman a revisar patrimonio y posible conflicto de interés de Adán Augusto Además, el 14.1 por ciento de las menciones compartió detalles sobre las pruebas en su contra, que incluyen pagos a trabajadores fallecidos, contratos sin respaldo, nóminas fantasma y transferencias irregulares en el sector salud. La conversación digital, según el reporte, retrató a Adán Augusto como “protegido del poder” y símbolo de la impunidad morenista, mientras crece la exigencia ciudadana de que rinda cuentas ante la justicia.

Adán Augusto no han podido aclarar más de 700 mdp



“Estas 37 denuncias en su contra corresponden a irregulares detectadas durante la cuenta pública de 2019 a 2020 y que fiscalizó La Auditoría Superior de la Federación”, señala @MElenaPerezJaen.



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/BPjOE4B3ZC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 21, 2025

NOROÑA Y SU POLÉMICO VIAJE De forma paralela, el también senador Gerardo Fernández Noroña fue duramente cuestionado tras anunciar su licencia temporal en el Senado para asistir a actividades políticas en Palestina, con un viaje patrocinado por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. MW Group señala que el 32.8 por ciento de los comentarios en redes acusaron al legislador de violar el artículo 37 de la Constitución, al aceptar un financiamiento extranjero, mientras un 21.7 por ciento le reprochó desatender los problemas nacionales en medio de la emergencia por lluvias y pérdidas humanas en varios estados. TE PUEDE INTERESAR: Va Noroña a Palestina, país inexistente como territorio y como Estado. Provoca a EEUU en plena revisión del T-MEC Otro 20.8 por ciento interpretó el viaje como un intento de distraer la atención de sus propios escándalos, mientras que un 9.8 por ciento agrupó críticas al “cinismo de Morena”, al mencionar simultáneamente los casos de Noroña, Adán Augusto y Cuauhtémoc Blanco, este último por jugar pádel durante una sesión legislativa. Incluso la activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, ironizó sobre la situación al invitar a Noroña a participar en una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa, ofreciéndole “camión, comida y refugio”.

MORENA, BAJO FUEGO DIGITAL Ambos episodios confluyeron en una misma narrativa en redes sociales: el desgaste de Morena y de sus principales figuras ante la percepción de privilegio, soberbia y falta de empatía frente a la ciudadanía. El informe sociodigital de MW Group advierte que las menciones negativas hacia el partido se incrementaron significativamente durante el periodo, con usuarios que calificaron al movimiento como una “nueva élite desconectada de la realidad”. TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Vuelo privado de Noroña fue ‘cortesía’ de los morenistas de Coahuila Las expresiones más recurrentes en X fueron hashtags como #MorenaCorruptos, #NoroñaEnPalestina y #AdánAugustoInvestigación, acompañados de mensajes sarcásticos, memes y exigencias de transparencia.

La activista y madre buscadora Ceci Flores lanzó un llamado público al senador Gerardo Fernández Noroña para que se sume a la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa el próximo 25 de octubre, comprometiéndose ella misma a cubrir transporte y viáticos. La invitación busca... pic.twitter.com/KLEuszdxPd — La Silla Rota (@lasillarota) October 23, 2025