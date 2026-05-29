¿Vas a tomar un vuelo en Monterrey? Toma tu tiempo; reportan cierres y complicaciones viales

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    ¿Vas a tomar un vuelo en Monterrey? Toma tu tiempo; reportan cierres y complicaciones viales
    Vialidades cerradas y un incremento significativo en el tráfico vehicular se reporta este viernes hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey. GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO

Viva Aerobús lanzó un comunicado en el que establece que las obras de construcción mantienen atorada la circulación vial

MONTERREY, NL.- Vialidades cerradas y un incremento significativo en el tráfico vehicular se reporta este viernes hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey como resultado de las obras de construcción que se realizan sobre la Carretera a Miguel Alemán.

A unos días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como una de sus sedes al estado de Nuevo León los problemas de movilidad se mantienen en el área metropolitana de Monterrey debido al congestionamiento vial.

Este viernes, a través de un comunicado Viva Aerobús informó de las complicaciones viales en las inmediaciones de la terminal área por lo que recomendaron a sus pasajeros anticipar sus llegadas.

https://vanguardia.com.mx/show/vuelo-de-aeromexico-con-ruta-a-corea-del-sur-regresa-a-cdmx-por-imprevisto-viajaban-influencers-ML20908675

“Derivado de las obras de construcción sobre la Carretera Miguel Alemán, actualmente se reporta vialidad completamente cerrada, así como un incremento significativo en la conexión vehicular en las vías de acceso y zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de Monterrey”, advirtió.

Sin embargo, especificó, que sus vuelos continúan programados conforme a lo previsto.

“Te recomendamos anticipar tu llegada, tomar precauciones en tu traslado y mantenerte informados a través de nuestros canales oficiales”, señaló.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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