¿Vas a tomar un vuelo en Monterrey? Toma tu tiempo; reportan cierres y complicaciones viales

MONTERREY, NL.- Vialidades cerradas y un incremento significativo en el tráfico vehicular se reporta este viernes hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey como resultado de las obras de construcción que se realizan sobre la Carretera a Miguel Alemán.

A unos días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como una de sus sedes al estado de Nuevo León los problemas de movilidad se mantienen en el área metropolitana de Monterrey debido al congestionamiento vial.

Este viernes, a través de un comunicado Viva Aerobús informó de las complicaciones viales en las inmediaciones de la terminal área por lo que recomendaron a sus pasajeros anticipar sus llegadas.