¿Vas a tomar un vuelo en Monterrey? Toma tu tiempo; reportan cierres y complicaciones viales
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Viva Aerobús lanzó un comunicado en el que establece que las obras de construcción mantienen atorada la circulación vial
MONTERREY, NL.- Vialidades cerradas y un incremento significativo en el tráfico vehicular se reporta este viernes hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey como resultado de las obras de construcción que se realizan sobre la Carretera a Miguel Alemán.
A unos días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como una de sus sedes al estado de Nuevo León los problemas de movilidad se mantienen en el área metropolitana de Monterrey debido al congestionamiento vial.
Este viernes, a través de un comunicado Viva Aerobús informó de las complicaciones viales en las inmediaciones de la terminal área por lo que recomendaron a sus pasajeros anticipar sus llegadas.
“Derivado de las obras de construcción sobre la Carretera Miguel Alemán, actualmente se reporta vialidad completamente cerrada, así como un incremento significativo en la conexión vehicular en las vías de acceso y zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de Monterrey”, advirtió.
Sin embargo, especificó, que sus vuelos continúan programados conforme a lo previsto.
“Te recomendamos anticipar tu llegada, tomar precauciones en tu traslado y mantenerte informados a través de nuestros canales oficiales”, señaló.