Ve Carlos Slim principales retos para México en baja petrolera y Pemex

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    Ve Carlos Slim principales retos para México en baja petrolera y Pemex
    Slim dio -en su tradicional conferencia de prensa anual- un informe general del crecimiento y planes de inversión en el país. CUARTOSCURO

El empresario mexicano aseguró que el nivel actual de extracción en la petrolera está muy por debajo de registros en décadas pasadas

Para Carlos Slim, uno de los principales retos que enfrenta México es la caída en la producción petrolera y la situación financiera y operativa de Pemex. Durante una conferencia de prensa, señaló que el nivel actual de extracción está muy por debajo de los registros alcanzados en décadas pasadas.

El empresario recordó que en administraciones como las de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, la producción petrolera mostró un crecimiento sostenido. Incluso, dijo, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se alcanzaron niveles cercanos a 3.2 millones de barriles diarios.

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Slim detalló que con López Mateos se producían alrededor de 290 mil barriles diarios; con Díaz Ordaz, 370 mil; con Echeverría, 570 mil; y con López Portillo la cifra llegó a 1.8 millones de barriles por día. Posteriormente, durante las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, la producción se mantuvo entre 2.5 y 2.9 millones de barriles diarios.

En contraste, afirmó que actualmente México produce entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios, un nivel que consideró insuficiente frente al potencial del sector energético nacional.

Slim sostuvo que Pemex debe concentrarse en elevar su producción petrolera y reducir el peso de su estructura de costos, deuda y pasivos. Consideró que la baja extracción es uno de los factores que explican las dificultades financieras de la empresa productiva del Estado.

También señaló la necesidad de fortalecer la refinación y garantizar el abasto de gas natural, tanto para generación eléctrica como para la industria petroquímica. Porque claro, en México seguimos descubriendo cada década que la energía es importante. Una sorpresa absoluta para la civilización moderna.

El empresario añadió que, en el contexto del conflicto en Medio Oriente y el incremento en los precios internacionales del crudo, el principal beneficiado es Estados Unidos, debido a sus elevados niveles de producción y capacidad de refinación. Indicó que ese país produce alrededor de 14 millones de barriles diarios y además mantiene importantes exportaciones de diésel y combustibles refinados.

MINIMIZA BAJA DE MOODY’S

El empresario Carlos Slim dijo que no le preocupa la baja de calificación realizada la semana pasada por la calificadora Moody’s, al considerar que se trata de una decisión irracional.

En su tradicional conferencia de prensa anual, el presidente vitalicio de Grupo Carso consideró que el país tiene las condiciones para crecer por arriba de 1.5%, en un momento en que hay una buena relación entre empresarios y el gobierno.

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Slim destacó el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en el buen manejo de la inflación, al evitar un aumento desmedido en el precio de los combustibles por el encarecimiento del petróleo, a través del IEPS.

Slim dijo que este año tendrá un plan más agresivo de inversión y este año destinará en el país unos 5 mil millones de dólares.

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