Ve Cepal ‘trampa de baja capacidad para crecer’ en México

“América Latina se enfrenta a una trampa de baja capacidad para crecer, reconocemos claramente que el crecimiento no es la variable que debe de definir el desarrollo, pero sí el crecimiento está muy relacionado con la capacidad que tiene un país de generar empleo de calidad, de atender temas de inversión, de productividad, de hecho como ustedes saben también aquí en México hay un debate al respecto sobre el bajo crecimiento que está teniendo el País.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que México ha entrado en una “trampa de baja capacidad para crecer”, por lo que urge implementar políticas de desarrollo productivo para sacar al País de este momento en el que está sumido.

“La Presidenta (Claudia Sheinbaum) convocó una reunión para discutir qué puede hacer México para crecer más. México, al igual que América Latina y el Caribe, ha entrado en lo que llamamos una trampa de baja capacidad para crecer”, aseveró Ramón Padilla, Jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Cepal en México, durante el Segundo Coloquio Internacional de Primavera 2026 “El arte de gobernar en tiempos de incertidumbre”, de la Facultad de Economía de la UNAM.

Entre 2015 y 2024, dimensionó, la tasa de crecimiento en América Latina -región en la que se encuentra México- fue de solo 0.9 por ciento, la mitad de lo que se registró en la llamada “década perdida” que ocurrió entre los años 80s y 90s, cuando se creció a una tasa del 2 por ciento, y muy lejos de lo que se creció en las décadas de los 50s, 60s y 70s donde las tasas eran iguales o superiores al 5 por ciento.

Al cuestionarlo si era probable que México tenga otra década perdida si no logra salir de la trampa del estancamiento, dijo que se mantiene el reto de impulsar el crecimiento.

“Persiste el reto de cómo dinamizar el crecimiento de México, que no solamente es bajo en años recientes con respecto a lo que alcanzó en décadas pasadas, sino también en el contexto latinoamericano.

“Las nuevas proyecciones de Cepal se van a anunciar la próxima semana. México se está quedando rezagado en términos de crecimiento o cómo lograr dinamizarlo, insisto, reconociendo que (el crecimiento) no es la única variable pero sí es importante hacer el pastel más grande”, respondió Padilla Pérez.

La trampa de baja capacidad para crecer, explicó, no es solamente una tendencia de un reducido crecimiento en el largo plazo sino que considera factores que se retroalimentan entre sí de manera negativa y requiere diseñar estrategias para salir de este círculo dañino.

La baja capacidad o un bajo crecimiento económico también deriva en una reducida inversión, y la inversión es un motor de crecimiento en el largo plazo, ejemplificó.

“Se le llama una trampa porque no es solamente una tendencia de bajo crecimiento, sino que hay diversos factores, variables que hacen que sea difícil salir de estas situaciones, y lo mismo sucede con la productividad.

“Si tenemos una baja capacidad para crecer o un bajo crecimiento, esto genera unas condiciones poco propicias para incrementar la productividad, por ejemplo en términos de inversión pero también en términos de recursos humanos y a su vez esta baja dinámica de la productividad genera un bajo crecimiento, lo que lleva a este concepto de la trampa”, finalizó.