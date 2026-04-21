Reservas de 257 mmdp permiten navegar en la incertidumbre: Banxico

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/ 21 abril 2026
    Reservas de 257 mmdp permiten navegar en la incertidumbre: Banxico
    El subgobernador del Banco de México o destacó que actualmente hay menos presiones del exterior porque las cadenas de valor no se han roto como sucedió en la pandemia por Covid-19. ESPECIAL.
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Afirman que México tiene actualmente una mejor posición para atender ambos lados del balance de riesgos

CIUDAD DE MÉXICO 21-Apr-2026 .-Las reservas internacionales, por más de 257 mil millones de pesos, son uno de los pilares que le permiten al País navegar por el actual y complejo entorno de incertidumbre de manera sólida, aseveró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Omar Mejía Castelazo.

“En estos momentos de incertidumbre, creo que México goza de una posición que le permite navegar esta incertidumbre con fundamentos macroeconómicos sólidos; por compartirles un dato, tenemos reservas internacionales de 257 mil millones de dólares.

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Lo anterior fue manifestado en el Segundo Coloquio Internacional de Primavera 2026 “El arte de gobernar en tiempos de incertidumbre”, de la Facultad de Economía de la UNAM.

“Creo que este elemento, el que tengamos una política fiscal responsable, una política monetaria enfocada en el mandato prioritario del Banco de México, que es la estabilidad del poder adquisitivo, ayudará también a sortear estos elementos de incertidumbre en un entorno que parece complejo, pero que también nos ayuda a tener una perspectiva de que México pueda tener un futuro y un presente que vaya de acuerdo con sus fundamentales macroeconómicos”, dijo Mejía Castelazo.

Al señalar cómo navegar el entorno de incertidumbre desde la banca central, Mejía Castelazo dijo que como hacedores de política pública tienen la responsabilidad de identificar los choques, medirlos y no adelantar conclusiones.

“Como hacedores de política pública, como tomadores de decisiones y como economistas, como académicos, no debemos adelantar conclusiones; las narrativas normalmente se mueven de manera muchísimo más rápida que los fundamentales económicos y por eso creo que debemos voltear a ver a nuestros instrumentos cuando hay elementos de incertidumbre.

“Entonces, ¿cómo que se puede navegar en tiempos de incertidumbre desde la política económica? Tenemos que tener una integración institucional, tenemos que tener marcos regulatorios robustos, pero a la vez flexibles, tenemos que tener redes de seguridad financiera, tenemos que incluir más al sistema financiero, tanto a la población que todavía no accede al sistema financiero, como a las pequeñas y medianas empresas que tampoco están accediendo a este sistema financiero”, indicó.

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