Ven expertos pago de favores con reelección de magistrados

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México
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    Ven expertos pago de favores con reelección de magistrados
    Señalaron que organismos internacionales que han observado procesos electorales en México han acusado parcialidad del Tribunal. CUARTOSCURO

De avalarse enmienda en el Senado, los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez podrían reelegirse hasta 2034

Expertos electorales advirtieron que la reelección de Magistrados es un pago por “los favores” que han hecho y harán en la elección del 2027 por Morena.

Sin embargo, cercanos a los juzgadores electorales del Tribunal Electoral (Trife) salieron en defensa de la reforma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/justifica-csp-reeleccion-de-magistrados-la-gente-decidira-GC21011227

El ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, cuestionó la decisión de la Cámara de Diputados.

“Y luego se quejan que uno diga que el Tribunal Electoral es un órgano subordinado y servil. Olvídate de la ‘manera de legislar’, eso es corrupción franca y abierta. Solo falta que los hagan Magistrados vitalicios”, ironizó Córdova.

Ante eso, Alejandra Tello, asesora de Felipe de la Mata, le exigió una explicación de cómo duró en su encargo 11 años.

“A Lorenzo se le olvida que gracias a la reforma de 2014 duró 11 años en su cargo junto a Edmundo Jacobo (secretario ejecutivo del INE) que estuvo 15. Qué nos cuente cómo fue esa negociación porque al principio iban a quitar todos los consejeros”, indicó la ex aspirante a consejera electoral.

De acuerdo con la reforma, que todavía debe ser avalada por el Senado, los Magistrados que podrían reelegirse son Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez hasta el 2034.

El director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, consideró que la reforma sí es un “asalto a la democracia”, y advirtió que algunas magistraturas de Sala Superior se han entregado al poder por completo, a cambio de mantener su cargo.

“Propio de dictaduras como la venezolana. Esto sí es traición a la patria y a la democracia. Desde el oficialismo se ha capturado a la máxima instancia jurisdiccional del País en materia electoral, a un tribunal que si bien siempre ha tenido un juego político, muchas de sus sentencias han servido para maximizar derechos políticos y salvaguardar la democracia.

“Lo más peligroso de todo es que este sea el modelo que quieran implementar desde el oficialismo para el resto de las instituciones del Estado mexicano”, apuntó.

Espinosa recordó que desde el 2016 el Tribunal Electoral comenzó su deterioró, pues pasó de ser un referente en interpretación y argumentación a nivel nacional e internacional, a objeto de críticas y burlas por lo servil de su actuación.

Incluso, lamentó, organizaciones internacionales que han observado los procesos electorales anteriores han criticado su papel de parcialidad.

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