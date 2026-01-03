Venezolanos en Nuevo León reaccionan ante detención de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos radicados en Monterrey celebraron la detención y derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de autoridades de Estados Unidos.

Los venezolanos se congregaron este sábado ante el monumento a Simón Bolívar “Libertador de América” para celebrar la “libertad de Venezuela” ante la caída del régimen de Maduro.

Algunos de ellos no pudieron evitar las lágrimas al recordar que tuvieron que salir de su país por las condiciones de su nación.

Entre las consignas que gritaron estuvieron “Venezuela libre”, “Libertad para Venezuela”. El viernes trascendió la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Caracas.

La detención fue el resultado de la operación “Absolute Resolve” (Determinación Absoluta). El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que Maduro está acusado de diversos delitos, incluido el de conspiración narcoterrorista.

En conferencia de prensa, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su país gobernará Venezuela hasta que puedan hacer una transacción “segura, apropiada y juiciosa”.

REPRUEBAN INTERVENCIÓN

En otro punto de Monterrey, en la llamada Plaza de las Banderas, un grupo de ciudadanos venezolanos se reunió para alzar la voz ante lo que consideraron una invasión de Estados Unidos a su país natal.

Condenaron que Donald Trump haya organizado un operativo para capturar a Nicolás Maduro.

Gritaron consignas en contra del gobierno de Estados Unidos.