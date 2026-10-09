Busca Fiscalía a siete plagiados en Guerrero; ofrece recompensa de 1.5 mdp para dar con su paradero

CDMX.- Ante la falta de resultados en los operativos de rescate, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 1.5 millones de pesos para dar con el paradero de los siete vecinos de El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso. “Se ofrece un millón 500 mil pesos a quien proporcione información veraz, útil y oportuna que contribuya de manera eficaz a la localización de siete personas reportadas como desaparecidas del ejido El Balcón, del municipio de Ajuchitlán del Progreso”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La FGE indica que el ofrecimiento de la recompensa es como parte de la indagatoria que abrió la representación social por el delito de desaparición cometida por particulares. FUERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD EL 24 DE SEPTIEMBRE El pasado 24 de septiembre, integrantes de la organización criminal de la Familia Michoacana (FM) privaron de su libertad a ocho hombres, entre ellos un niño de 12 años, a quien liberaron el primero de octubre. Las ocho personas se dirigían a su parcela para realizar sus actividades de labor.

De acuerdo con la versión de las autoridades del Ejido El Balcón, el secuestro de sus vecinos se debe a que la FM pretende adueñarse por la fuerza de su territorio para explotar los recursos naturales. Este miércoles, a través de un video, fueron exhibidos seis de los siete plagiados, que estaban esposados y vestidos con ropa verde olivo, y confesaron pertenecer al cártel de Los Granados, organización rival de la FM. NIEGAN QUE PERTENEZCAN A ALGÚN GRUPO CRIMINAL Los habitantes de El Balcón reconocen que cinco de los seis exhibidos en ese video son sus vecinos, pero aseguran que el día que fueron secuestrados no portaban esa ropa y tampoco pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada.

Ayer jueves, un grupo de transportistas fue obligado por la FM a cerrar los accesos a la cabecera municipal de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, para impedir que las fuerzas de seguridad federal ingresaran para realizar un operativo de búsqueda de los siete secuestrados.