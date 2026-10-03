Fiscalía de Sonora ofrece recompensa de 500 mil pesos por tres hombres buscados por homicidio

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México
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    Fiscalía de Sonora ofrece recompensa de 500 mil pesos por tres hombres buscados por homicidio
    Recompensa por información que ayude con la detención de tres hombres en Sonora, México. Fiscalía de Sonora

Buscan a “Nolo”, “Chabelo” y “Pollo” por homicidio calificado y asociación delictuosa; conoce las fichas de búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió de forma oficial acuerdos de recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos por información que ayude a dar con el paradero de tres hombres con orden de aprehensión vigente. Se trata de Nolberto Manuel Rivera López, alias “Nolo”; Fabián Gámez López, alias “Chabelo”; y Juan Francisco Rivera López, alias “Pollo”.

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Los tres señalados son buscados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. Ante la gravedad de los cargos, las autoridades buscan agilizar su captura con la colaboración ciudadana a través del pago individual por cada uno de ellos.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS Y DE QUÉ SE LES BUSCA?

Las autoridades sonorenses identificaron a los sospechosos y detallaron las acusaciones en su contra para facilitar su localización:

Nolberto Manuel Rivera López, alías,“Nolo”, cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y asociación delictuosa. Fabián Gámez López, alías “Chabelo”, por estar implicado en los mismos delitos y considerado prioritario para la fiscalía y Juan Francisco Rivera López, alías “Pollo”, es buscado bajo la misma causa penal en la entidad.

SE PUEDE APORTAR INFORMACIÓN DE FORMA ANÓNIMA

Las autoridades de Sonora garantizan confidencialidad absoluta y reserva de identidad para las personas que aporten datos reales que ayuden y faciliten la detención de los buscados. Los medios de comunicación son la línea de denuncia anónima llamando al número telefónico 089 y por contacto directo con la fiscalía, quienes están disponibles las líneas oficiales y el correo electrónico de la FGJES indicados en las fichas públicas de búsqueda.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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