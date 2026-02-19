Viaje al Super Bowl de Paco Vázquez genera reacciones al interior de Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Viaje al Super Bowl de Paco Vázquez genera reacciones al interior de Morena
    Criticó el morenista que las fuentes que difundieron las imágenes fueron la propia familia del diputado, dando un ejemplo que no se debe permitir. VANGUARDIA

Higinio Martínez critica “excesos” del diputado Francisco Vázquez tras asistir al Super Bowl en San Francisco, exigiendo coherencia ante la política de austeridad

El senador mexiquense Higinio Martínez (Morena) criticó que el coordinador parlamentario de su partido en el Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez, haya acudido al Super Bowl en San Francisco hace 10 días.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Claudia Sheinbaum puerta a restablecer relaciones con Perú

En entrevista afuera del Senado, el senador mexiquense criticó que su partido no detenga ese tipo de “excesos que dañan al partido” y cuestionó que los legisladores de la oposición en la entidad tampoco se hayan pronunciado sobre el tema.

Hace unos días trascendió que el diputado Francisco Vázquez, oriundo de Texcoco y cercano a la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acudió con su familia al Super Bowl en San Francisco, California.

“El coordinador del grupo parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Edomex, va a ver el Super Bowl con todo y familia; lo que procede es que aclare”.

“Si hay una línea de que ese tipo de eventos se pueden ver con mucha comodidad desde la casa..., ¿por qué un alto funcionario del Congreso del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Paco Vázquez, es visto a cada rato en Pittsburgh viendo partidos de futbol americano? Es el Congreso local más importante y numeroso de todo el país, después de las cámaras federales, con 75 diputados”, cuestionó Higinio Martínez.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 36 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve y lluvias en estos estados

El senador mexiquense dijo no ser la persona responsable para detener ese tipo de conductas y consideró que es la dirigencia de Morena la que puede actuar, además de los diputados locales morenistas, así como los de oposición.

“Eso que hoy sale a la luz, y que no es que lo hayan grabado, sino que su propia familia publica esto, eso es un ejemplo de lo que no puede permitirse, eso es lo que nos daña, es lo que hay que corregir. ¿Por qué no hacen caso de la política de austeridad?”, criticó el morenista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política
Super Bowl

Localizaciones


San Francisco
México

Organizaciones


Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso