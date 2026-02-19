Viaje al Super Bowl de Paco Vázquez genera reacciones al interior de Morena

El senador mexiquense Higinio Martínez (Morena) criticó que el coordinador parlamentario de su partido en el Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez, haya acudido al Super Bowl en San Francisco hace 10 días.

En entrevista afuera del Senado, el senador mexiquense criticó que su partido no detenga ese tipo de “excesos que dañan al partido” y cuestionó que los legisladores de la oposición en la entidad tampoco se hayan pronunciado sobre el tema.

Hace unos días trascendió que el diputado Francisco Vázquez, oriundo de Texcoco y cercano a la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acudió con su familia al Super Bowl en San Francisco, California.

“El coordinador del grupo parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Edomex, va a ver el Super Bowl con todo y familia; lo que procede es que aclare”.

“Si hay una línea de que ese tipo de eventos se pueden ver con mucha comodidad desde la casa..., ¿por qué un alto funcionario del Congreso del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Paco Vázquez, es visto a cada rato en Pittsburgh viendo partidos de futbol americano? Es el Congreso local más importante y numeroso de todo el país, después de las cámaras federales, con 75 diputados”, cuestionó Higinio Martínez.

El senador mexiquense dijo no ser la persona responsable para detener ese tipo de conductas y consideró que es la dirigencia de Morena la que puede actuar, además de los diputados locales morenistas, así como los de oposición.

“Eso que hoy sale a la luz, y que no es que lo hayan grabado, sino que su propia familia publica esto, eso es un ejemplo de lo que no puede permitirse, eso es lo que nos daña, es lo que hay que corregir. ¿Por qué no hacen caso de la política de austeridad?”, criticó el morenista.