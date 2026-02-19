No tiene caso una reforma electoral desdibujada: Claudia Sheinbaum

México
/ 19 febrero 2026
    No tiene caso una reforma electoral desdibujada: Claudia Sheinbaum
    El senador morenista Ignacio Mier declaró que se va a impulsar la reforma con o sin aliados. CUARTOSCURO

La Presidenta dio a conocer en ‘la mañanera’ que el próximo martes va a presentar oficialmente la propuesta final

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene caso una reforma electoral desdibujada y anunció que el próximo martes, Día de la Bandera, presentará oficialmente su propuesta.

“No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana presento reforma electoral”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Grupo Reforma informó que Morena va a empujar una reforma electoral con o sin sus aliados, después de que las negociaciones con el PVEM y el PT se estancaron.

Ignacio Mier, jefe de Morena en el Senado, deslizó la posibilidad de que la iniciativa pase a comisiones y sea dictaminada sin el acompañamiento de aliados. “Si no hubiese un acuerdo, se discutirá en comisiones”, adelantó.

El coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco, sostuvo que ni su partido ni el PT conocerán antes la propuesta de reforma.

La propuesta busca una reducción de 10 mil millones de pesos y de 200 a 100 diputados plurinominales, en lo que no están de acuerdo los aliados de Morena.

