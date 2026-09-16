Ameba comecerebros cobra la vida de un joven en Yucatán: ¿Qué es la Naegleria fowleri y cuáles son sus síntomas?

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México
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    Ameba comecerebros cobra la vida de un joven en Yucatán: ¿Qué es la Naegleria fowleri y cuáles son sus síntomas?
    Carlos, joven muerto por el virus Naegleria Fowleri o ‘comecerebros’ en Mérida, Yucatán. X

Autoridades de Mérida investigan el caso detectado en un lago artificial de un centro comercial; clausuran el espacio por riesgo sanitario.

Un joven de 33 años perdió la vida en Mérida, Yucatán, tras contraer la ameba Naegleria fowleri. El Gobierno del estado confirmó el fallecimiento de Carlos, quien trabajaba como instructor de wakeboard. El contagio ocurrió mientras realizaba sus actividades en el lago artificial de un centro comercial.

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El lago artificial donde ocurrió el hecho fue suspendido por las autoridades estatales. El Gobierno de Yucatán inició una investigación para revisar la calidad del agua y verificar si las empresas responsables cumplían con las normas de mantenimiento sanitarias. Se advirtió que habrá sanciones legales para quienes hayan incurrido en negligencia. Hasta el momento no existen reporte de otros casos en la zona.

¿QUÉ ES LA NAEGLERIA FOWLERI?

La ameba conocida como “comecerebros” es un organismo microscópico que vive en agua dulce tibia. Suele encontrarse en ríos, lagos, estanques o piscinas que no cuentan con un tratamiento adecuado de cloro. El riesgo de infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz de la persona, lo que le permite desplazarse hasta el cerebro y causar una inflamación severa.

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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los primeros síntomas de la infección aparecen con dolor de cabeza, fiebre alta, náuseas y vómitos. Con el paso de los días, la enfermedad avanza hacia problemas más graves como rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y alucinaciones. La condición suele evolucionar de manera muy rápida hacia un estado de coma.

El tratamiento médico para esta enfermedad es limitado debido a la velocidad con la que avanza la infección en el cuerpo. Por esta razón, las autoridades recomiendan evitar actividades acuáticas en lagos o depósitos de agua que no garanticen una limpieza y desinfección adecuada.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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