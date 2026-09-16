Ameba comecerebros cobra la vida de un joven en Yucatán: ¿Qué es la Naegleria fowleri y cuáles son sus síntomas?

Un joven de 33 años perdió la vida en Mérida , Yucatán, tras contraer la ameba Naegleria fowleri. El Gobierno del estado confirmó el fallecimiento de Carlos, quien trabajaba como instructor de wakeboard. El contagio ocurrió mientras realizaba sus actividades en el lago artificial de un centro comercial.

El lago artificial donde ocurrió el hecho fue suspendido por las autoridades estatales. El Gobierno de Yucatán inició una investigación para revisar la calidad del agua y verificar si las empresas responsables cumplían con las normas de mantenimiento sanitarias. Se advirtió que habrá sanciones legales para quienes hayan incurrido en negligencia. Hasta el momento no existen reporte de otros casos en la zona.

¿QUÉ ES LA NAEGLERIA FOWLERI?

La ameba conocida como “comecerebros” es un organismo microscópico que vive en agua dulce tibia. Suele encontrarse en ríos, lagos, estanques o piscinas que no cuentan con un tratamiento adecuado de cloro. El riesgo de infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz de la persona, lo que le permite desplazarse hasta el cerebro y causar una inflamación severa.