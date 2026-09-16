Violencia en Sinaloa: Asesinan a balazos a trabajadora de tortillería en Culiacán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El ataque ocurrió en la colonia Ampliación 5 de Febrero; autoridades implementan operativo tras el reporte de disparos en la zona.
Un nuevo hecho violento sacudió a la capital sinaloense la tarde de este miércoles 16 de septiembre. Una mujer fue asesinada a balazos mientras se encontraba trabajando en un puesto de tortillerías en la zona suroriente de Culiacán.
FUE UN ATAQUE DIRECTO EN SU LUGAR DE TRABAJO
La víctima fue identificada como Adela “N”, de 52 años de edad. Ella se dedicaba a la preparación y venta de tortillas de harina hechas a mano en la colonia Ampliación 5 de Febrero.
Sujetos armados irrumpieron de manera sorpresiva en el establecimiento cerca de las 17:00 horas. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer y huyeron del lugar con rumbo desconocido.
MOVIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PERITAJE
Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio tras recibir el reporte al número de emergencias. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal acordonaron el área para resguardar la escena del crimen.
Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las investigaciones correspondientes. El personal procesó el sitio para levantar los casquillos percutidos y autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Las autoridades no han reportado personas detenidas por este homicidio.