Violencia en Sinaloa: Asesinan a balazos a trabajadora de tortillería en Culiacán

Un nuevo hecho violento sacudió a la capital sinaloense la tarde de este miércoles 16 de septiembre. Una mujer fue asesinada a balazos mientras se encontraba trabajando en un puesto de tortillerías en la zona suroriente de Culiacán.

FUE UN ATAQUE DIRECTO EN SU LUGAR DE TRABAJO

La víctima fue identificada como Adela “N”, de 52 años de edad. Ella se dedicaba a la preparación y venta de tortillas de harina hechas a mano en la colonia Ampliación 5 de Febrero.

Sujetos armados irrumpieron de manera sorpresiva en el establecimiento cerca de las 17:00 horas. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer y huyeron del lugar con rumbo desconocido.