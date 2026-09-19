VIDEO: Reaprehenden a exalcalde de Puebla tras salir de prisión; su esposa transmitió el momento en vivo

Ramiro González Vieyra, expresidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue reaprehendido este viernes minutos después de abandonar el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, luego de obtener su libertad mediante un juicio de amparo. El momento fue transmitido en redes sociales por su esposa, Lucerito Sánchez, quien cuestionó el procedimiento y acusó a agentes ministeriales y elementos de seguridad de retener nuevamente al exalcalde. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que González Vieyra fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. De acuerdo con la dependencia, aunque el exfuncionario obtuvo su libertad tras promover un amparo contra una primera orden de aprehensión, posteriormente fue detenido de nueva cuenta. El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la segunda captura ocurrió en las inmediaciones del centro penitenciario, donde el exalcalde quedó nuevamente a disposición de la autoridad judicial.

ESPOSA DE EXALCALDE CUESTIONA REAPREHENSIÓN En la transmisión, Sánchez mostró la salida de González Vieyra del penal y señaló que contaban con documentación que acreditaba su liberación. También cuestionó la presencia de agentes ministeriales, elementos de la Marina y otras corporaciones. Frente a las cámaras, González Vieyra sostuvo que había obtenido su libertad y mostró la documentación correspondiente. “Presento mi hoja de liberación, donde estoy saliendo completamente libre sin ninguna acusación”, declaró. Su esposa afirmó que las autoridades pretendían trasladarlo sin contar con una nueva orden de aprehensión y cuestionó el procedimiento. “Usted como siempre, yo no sé qué afán tiene con mi esposo, no sé qué es lo que usted pretende, volviéndolo a retener una y otra vez por una simple firma”, expresó durante la transmisión. Sánchez también aseguró que su esposo había obtenido amparos en procesos anteriores y defendió su actuación durante el periodo en que estuvo al frente del Ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires. Mientras era abordado por agentes, González Vieyra insistió en que acababa de recuperar su libertad. “No, por favor. Por favor, yo también quiero que quede claro que no llevo nada, no llevo absolutamente nada. Nuevamente, me está reteniendo fiscalía por...” La transmisión se interrumpió mientras los agentes trasladaban nuevamente al exfuncionario.

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FGE SEÑALA DESIGNACIÓN IRREGULAR DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Según la Fiscalía de Puebla, la investigación por la que González Vieyra fue detenido está relacionada con una designación realizada cuando se desempeñaba como presidente municipal. La dependencia señala que el 25 de enero de 2025, el entonces alcalde nombró como Auxiliar Titular del Registro Civil a una persona que desde noviembre de 2024 trabajaba como auxiliar jurídico del Sistema Municipal DIF. De acuerdo con la acusación, González Vieyra habría realizado el nombramiento pese a tener conocimiento de que la persona designada no cumplía con las funciones requeridas para ocupar el cargo. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició la investigación el 17 de junio de 2026 y posteriormente obtuvo la orden que derivó en la detención del exalcalde.

GONZÁLEZ VIEYRA TAMBIÉN FUE DETENIDO EN 2025 El caso se suma a otros procesos judiciales que González Vieyra ha enfrentado desde 2025. En mayo de ese año fue detenido después de una audiencia en Ciudad Serdán, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la salud, específicamente por la posesión de marihuana y cocaína con fines de comercio, de acuerdo con los reportes de entonces. Las acusaciones señaladas por las autoridades forman parte de procesos judiciales distintos y deberán resolverse conforme a las determinaciones de las instancias correspondientes.