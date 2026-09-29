Videos del huracán Polo muestran los efectos de los fuertes vientos tras tocar tierra en Baja California Sur

El huracán Polo ingresó a tierra este martes 29 de septiembre aproximadamente a las 00:00 horas como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur. De acuerdo con el Aviso Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al momento de tocar tierra el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Polo llegó a tierra firme después de permanecer durante varias horas como huracán categoría 3 frente a la zona costera de Comondú, donde sus efectos provocaron fuertes vientos y oleaje elevado.

OLEAJE ROMPE BORDO DE CONTENCIÓN EN PUERTO SAN CARLOS Poco antes de la medianoche, el oleaje generado por Polo rebasó y rompió el bordo de tierra que protege a Puerto San Carlos, comunidad pesquera de Comondú. Ante el riesgo para la población, elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el traslado de habitantes hacia refugios temporales. De acuerdo con información de la agencia AP, cientos de personas de la región fueron desalojadas y llevadas a albergues habilitados en escuelas. Puerto San Carlos cuenta con alrededor de 5 mil 700 habitantes y, según el reporte, la comunidad permanecía prácticamente vacía durante la noche del lunes debido a las evacuaciones preventivas. Margarita Bobadilla, una de las habitantes trasladadas a un refugio, relató que decidió acudir junto con sus hijos a una escuela de San Carlos para protegerse de los efectos del huracán. “Lo material como quiera va y viene, la familia no. Desde anoche (el domingo) decidimos venirnos, yo y mis hijos, y aquí estamos esperando a ver cómo nos va”, declaró.

VIENTOS DE POLO GOLPEAN CIUDAD CONSTITUCIÓN Después de cruzar tierra firme al sur de Las Barrancas, el sistema avanzó hacia el interior de Comondú y sus efectos fueron registrados en Ciudad Constitución, cabecera municipal. Videos difundidos en redes sociales mostraron las condiciones generadas por los fuertes vientos, con lámparas del alumbrado público, automóviles y árboles moviéndose por la intensidad del fenómeno. El impacto ocurrió después de varias horas de condiciones adversas en la zona costera de Baja California Sur, donde las autoridades habían mantenido vigilancia ante el avance del huracán.

PROTECCIÓN CIVIL PIDE RESGUARDARSE EN REFUGIOS Como parte del operativo de prevención y auxilio, el centro de mando del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur sesionó en una escuela de Ciudad Constitución. En la reunión participaron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro. Ante el ingreso del huracán a la península, Velázquez pidió a habitantes de Comondú, Loreto y Mulegé mantenerse en sus domicilios o acudir a refugios temporales. La recomendación también se extendió a pobladores de Los Cabos y La Paz, así como a turistas, a quienes se solicitó permanecer en sus hoteles. La funcionaria informó que el Gobierno federal desplegó 2 mil 946 máquinas especializadas, más de 6 mil servidores públicos y 484 vehículos para apoyar las labores de prevención, atención y respuesta ante los efectos de Polo.

SONORA ELEVA ALERTAMIENTO POR CERCANÍA DEL HURACÁN Los efectos del sistema también llevaron a autoridades de Sonora a incrementar el nivel de alertamiento en la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que 14 municipios fueron colocados en alerta amarilla ante la cercanía de Polo: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto. El Gobierno de Sonora anunció la suspensión de actividades consideradas no esenciales en esas demarcaciones, incluidas las actividades escolares.

POLO MANTIENE BAJO VIGILANCIA A LA REGIÓN El ingreso de Polo a tierra en Baja California Sur marcó una nueva etapa en el desplazamiento del sistema, después de que alcanzara categoría 3 frente a las costas de Comondú. Las autoridades mantienen los operativos de protección y atención a la población en las zonas expuestas, mientras los efectos del huracán continúan afectando a comunidades de Baja California Sur y generan medidas preventivas en Sonora.