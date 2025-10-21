Videos revelan nuevas imágenes del asesinato del abogado David Cohen, en CDMX

México
/ 21 octubre 2025
    Videos revelan nuevas imágenes del asesinato del abogado David Cohen, en CDMX
    La FGJCDMX investiga el asesinato del abogado David Cohen ocurrido el lunes pasado, analizando videos de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia capitalino que captaron el ataque armado. FOTO: ESPECIAL

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado el 13 de octubre de 2025 a balazos frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el asesinato del abogado David Cohen ocurrido el lunes pasado, analizando videos de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia capitalino que captaron el ataque armado.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa de Donovan ‘N’ pidió analizar las pruebas que lo vinculan con el homicidio de David Cohen Sacal

COMPARTEN VIDEOS DEL ATAQUE AL ABOGADO DAVID COHEN

En uno de los videos recientemente compartidos, se observa a un hombre con sudadera y casco oscuros disparando a corta distancia contra Cohen; según las indagatorias, se trataría de Donovan, uno de los dos detenidos, quien huyó robando una bicicleta y entrando a una estación del Metro.

Otro registro muestra a Héctor, el primer detenido en la escena del crimen, corriendo asustado con un arma que, según las investigaciones, no funcionaba.

Además, otro video clave muestra la llegada de los agresores y cómo, desde un vehículo, quienes probablemente planearon el ataque observaron toda la escena. Estas personas también están siendo buscadas e investigadas por las autoridades.

ASESINATO DEL ABOGADO DAVID COHEN

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado el 13 de octubre de 2025 a balazos frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió cuando Cohen salía del Tribunal, cuando el agresor, identificado como Héctor, le disparó por la espalda. A pesar de haber sido trasladado a un hospital, el abogado falleció horas después.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil

Las autoridades lograron la detención inmediata de Héctor “N”, quien fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Posteriormente, se detuvo a un segundo implicado, Donovan “N”, señalado como cómplice y presunto mediador con los autores intelectuales.

Los organizadores del ataque lo habrían usado como “chivo expiatorio”, para que fuera detenido y así desviar la atención de las autoridades.

La defensa de Héctor señaló ante el juez que “fue engañado y sólo ‘utilizado’ para cometer el crimen”; aunque no disparó ni lesionó al abogado, también será procesado por el homicidio.

Además, otro video clave muestra la llegada de los agresores y cómo, desde un vehículo, quienes probablemente planearon el ataque observaron toda la escena. Estas personas también están siendo buscadas e investigadas por las autoridades.

ASESINATO DEL ABOGADO DAVID COHEN

El abogado David Cohen Sacal fue asesinado el 13 de octubre de 2025 a balazos frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió cuando Cohen salía del Tribunal, cuando el agresor, identificado como Héctor, le disparó por la espalda. A pesar de haber sido trasladado a un hospital, el abogado falleció horas después.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil

Las autoridades lograron la detención inmediata de Héctor “N”, quien fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Posteriormente, se detuvo a un segundo implicado, Donovan “N”, señalado como cómplice y presunto mediador con los autores intelectuales.

Temas


Asesinatos
Redes sociales
homicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Fgj

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?