Videos revelan nuevas imágenes del asesinato del abogado David Cohen, en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el asesinato del abogado David Cohen ocurrido el lunes pasado, analizando videos de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia capitalino que captaron el ataque armado. TE PUEDE INTERESAR: Defensa de Donovan ‘N’ pidió analizar las pruebas que lo vinculan con el homicidio de David Cohen Sacal COMPARTEN VIDEOS DEL ATAQUE AL ABOGADO DAVID COHEN En uno de los videos recientemente compartidos, se observa a un hombre con sudadera y casco oscuros disparando a corta distancia contra Cohen; según las indagatorias, se trataría de Donovan, uno de los dos detenidos, quien huyó robando una bicicleta y entrando a una estación del Metro. Otro registro muestra a Héctor, el primer detenido en la escena del crimen, corriendo asustado con un arma que, según las investigaciones, no funcionaba.

Además, otro video clave muestra la llegada de los agresores y cómo, desde un vehículo, quienes probablemente planearon el ataque observaron toda la escena. Estas personas también están siendo buscadas e investigadas por las autoridades. ASESINATO DEL ABOGADO DAVID COHEN El abogado David Cohen Sacal fue asesinado el 13 de octubre de 2025 a balazos frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México. El ataque ocurrió cuando Cohen salía del Tribunal, cuando el agresor, identificado como Héctor, le disparó por la espalda. A pesar de haber sido trasladado a un hospital, el abogado falleció horas después. TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte del abogado David Cohen tras ataque a tiros; presunto agresor confesó acuerdo por $30 mil Las autoridades lograron la detención inmediata de Héctor “N”, quien fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Posteriormente, se detuvo a un segundo implicado, Donovan “N”, señalado como cómplice y presunto mediador con los autores intelectuales.

Los organizadores del ataque lo habrían usado como “chivo expiatorio”, para que fuera detenido y así desviar la atención de las autoridades. La defensa de Héctor señaló ante el juez que “fue engañado y sólo ‘utilizado’ para cometer el crimen”; aunque no disparó ni lesionó al abogado, también será procesado por el homicidio.

