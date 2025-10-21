Defensa de Donovan ‘N’ pidió analizar las pruebas que lo vinculan con el homicidio de David Cohen Sacal

La Fiscalía de la Ciudad de México presentó 25 videos, junto con otras prueban, que vinculan al detenido con el caso de homicidio

El 21 de octubre se reportó que un juez de Control ordenó la prisión preventiva de Donovan “N”, al vincularlo como presunto responsable de homicidio calificado contra David Cohen Sacal.

Se reportó que la defensa de Donovan ‘N’ tendrá un plazo constitucional para compilar pruebas en contra de las denuncias; el lapso fue otorgado por el juzgador, durante una audiencia.

La siguiente audiencia, para definir la situación jurídica del acusado, se agendó para el viernes, 24 de octubre.

Por parte de la defensa, el abogado Enrique Mayen informó que el Ministerio Público presentó distintos datos prueba, de los cuales se destacó 25 metrajes en DVD. Estos serán analizados, tras pedir duplicidad de termino, para legitimizar su veracidad ante la audiencia.

