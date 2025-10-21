Defensa de Donovan ‘N’ pidió analizar las pruebas que lo vinculan con el homicidio de David Cohen Sacal

El 21 de octubre se reportó que un juez de Control ordenó la prisión preventiva de Donovan “N”, al vincularlo como presunto responsable de homicidio calificado contra David Cohen Sacal.

Se reportó que la defensa de Donovan ‘N’ tendrá un plazo constitucional para compilar pruebas en contra de las denuncias; el lapso fue otorgado por el juzgador, durante una audiencia.

La siguiente audiencia, para definir la situación jurídica del acusado, se agendó para el viernes, 24 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Caso del abogado David Cohen: SSC arresta a Donovan ‘N’, por su presunta participación en el ataque