Viene más frío y lluvias para NL debido al Frente Frío número 30

Nuevo León enfrentará temperaturas frías, así como lluvias como resultado del Frente Frío número 30 cuya entrada se espera para la tarde-noche de este lunes.

Durante la rueda de prensa, Nuevo León Informa, el titular de Protección Civil del estado, Érik Cavazos Cavazos, alertó por las condiciones climatológicas adversas que predominarán los próximos días.

“Hoy, muy probablemente por la tarde-noche estaría entrando otro Frente Frío que probablemente pueda ser el número 30. Principalmente, la afectación de este Frente Frío es la entrada de humedad que vamos a estar teniendo para el día martes y miércoles, con probabilidades de lluvias de ligeras a moderadas y posiblemente, ocasionalmente, fuertes en algunos puntos”, indicó.

Actualmente, la entidad todavía atraviesa el Frente Frío número 29 con el que ya se han registrado temperaturas bajas.

OPERATIVO CARRUSEL

Este lunes, ante las bajas temperaturas en la entidad se implementó nuevamente el Operativo Carrusel para brindar bebidas calientes y cobijas a personas en situación vulnerable.

Entre los puntos que se recorrieron está el Hospital General de Zona 21 y el Hospital 23 del IMSS en donde se entregaron 124 bebidas calientes y 106 cobijas.

En el Hospital Universitario se brindaron 72 cobijas e igual número de bebidas calientes.

Mientras que el Hospital Materno Infantil fueron 130 bebidas calientes y 120 cobijas.