Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad

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México
/ 30 marzo 2026
    Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
    El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista. CUARTOOSCURO

Ante el riesgo de una “subordinación” del árbitro electoral al Gobierno, un grupo de exministros y académicos conformaron el Observatorio Ciudadano 2026

Constitucionalistas, especialistas electorales y exministros crearon el Observatorio Ciudadano 2026 para vigilar la renovación de tres consejerías del INE ante la alerta por una posible cooptación del órgano por parte del Gobierno.

El grupo afirmó que vigilará que el proceso se apegue a la legalidad, luego de que la Jucopo en la Cámara de Diputados designó a la mayoría de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que revisará a los aspirantes.

“Por vez primera, los tres integrantes designados por la Jucopo tienen mayoría en el CTE, en tanto que los dos designados por la CNDH fueron nombrados de manera unipersonal por la titular de ese organismo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mas-de-500-buscan-ser-consejeros-del-ine-jucopo-arma-comite-y-advierten-trabajo-en-semana-santa-EO19716244

"Diversas voces, desde la academia y la sociedad civil, han alertado sobre el riesgo de que las vacantes en el Consejo General sean ocupadas por personas subordinadas al partido del Gobierno. Si eso ocurre, las condiciones básicas para contar con un INE autónomo e independiente habrían desaparecido", alertaron.

El Observatorio señaló que desde 2023 la autonomía del INE se ha visto mermada por la parcialidad con la que actúan algunos de los consejeros.

"Existe una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el INE y un justificado recelo sobre el desempeño de varios de sus consejeros, lo que alcanzó un punto crítico en las elecciones judiciales del año pasado. El deterioro no ha sido mayor gracias a que la mayoría de las consejerías mantuvo su independencia. De ellas, son tres las que concluyen su mandato",”, añadieron.

Indicó que se encargarán de vigilar cada etapa para que los órganos técnicos y legislativos respeten los principios rectores de la función electoral. Además, apuntó que analizará los perfiles de cada uno de los 500 aspirantes, así como sus evaluaciones y la idoneidad de quienes finalmente integran las quintetas.

“Al conocimiento técnico y jurídico, quienes ocupan las vacantes en el Consejo General del INE deben sumar una probada independencia respecto de los poderes públicos y los partidos políticos” , insistieron.

El Observatorio está integrado por figuras como Jorge Alcocer Villanueva, Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, Fernán González de Castilla, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Natalia Reyes Heroles, Jesús Orozco, Diego Valadés, Alma Zamora y el asesor internacional Don Nguyen.

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Los especialistas también llamaron a Morena en la Cámara Baja a alcanzar un consenso en torno a los nuevos consejeros mediante el diálogo, pues, consideraron, el sorteo no asegura idoneidad ni imparcialidad.

Hasta ahora, solo el PRI se ha opuesto a la integración del Consejo Técnico Evaluador, mientras el PAN se abstuvo de avalar al órgano, y el resto, incluido Movimiento Ciudadano, votó a favor.

Las vacantes que se renovarán el próximo 22 de abril corresponden a las consejerías de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyeron su período de nueve años.

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