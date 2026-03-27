Más de 500 buscan ser consejeros del INE; Jucopo arma comité y advierten trabajo en Semana Santa

CDMX.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres de las personas que integrarán el Comité Técnico de Evaluación encargado de revisar los perfiles de quienes buscan ocupar tres vacantes de consejero del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el órgano legislativo, las propuestas de la Cámara de Diputados para sumarse a ese comité son Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial; Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Selene Cruz Alcalá, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La información difundida señala que los tres participaron en la elección del Poder Judicial realizada el año pasado. Aunque en la Jucopo la designación se concretó por consenso, el coordinador del PAN, Elías Lixa, firmó el documento en abstención. El Comité Técnico de Evaluación también será integrado por dos personas propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Irma Ramírez Cruz —identificada como coordinadora de gestión documental de la secretaría ejecutiva del INE— y Miriam Rodríguez Armenta, académica especialista en análisis del sistema político y las instituciones públicas.

Por su parte, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que este viernes se dará posesión a los integrantes del comité, el cual debe instalarse el mismo día, al señalar que “se han inscrito más de 500 candidatos” para esas tres posiciones. Precisó que la convocatoria cierra este viernes a las 18:00 horas. Monreal advirtió que la carga de trabajo será “muy pesada”, al indicar que deberán realizar evaluaciones, exámenes y revisar ensayos, incluso durante Semana Santa. En el mismo tono, descartó que en el proceso de designación pueda haber “dados cargados”.

También refirió que, a partir del universo de aspirantes, se elaborarán quintetas por cada posición “cuidando la paridad”, para proceder posteriormente a la selección final. Las personas que resulten designadas sustituirán el 4 de abril a los consejeros Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, según lo informado en el proceso. Con información de La Jornada

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