Vinculan a integrantes de red de factureros ‘El Caballito’

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    Vinculan a integrantes de red de factureros ‘El Caballito’
    El monto que la red emitió en facturas falsas a empresas legales asciende a 12 mil millones de pesos. ESPECIAL

La Fiscalía General de la República informó que se les imputó el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos

Un juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos miembros de la organización criminal de “El Caballito”, incluidos sus dos principales líderes, por presuntamente emitir facturas falsas a empresas legales por un monto de 12 mil millones de pesos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, con sede en Morelia, procesó a los imputados por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los ahora procesados son Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador Villaseñor López, identificados como los líderes de la organización criminal.

También Laura Belén López Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farfán Lupián, Monserrat Viridiana Ochoca Zavala y Lilia Eréndira Ávila Pulido.

La institución federal informó que el impartidor de justicia también les ratificó la prisión preventiva de oficio en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, en el municipio michoacano de Buenavista Tomatlán.

Además, les fijó un plazo de dos meses como plazo para la investigación complementaria, periodo en que tanto la defensa como los fiscales reúnan los datos de prueba que pretendan llevar a un eventual juicio.

“Como ya se ha informado, a estas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva en mención, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol ‘N’ y a Salvador ‘N’”, dijo la Fiscalía.

“La vinculación a proceso fue posible gracias al trabajo del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, de esta FGR, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria”.

El viernes pasado, la FGR anunció el desmantelamiento de esta banda dedicada a la venta de facturas falsas, tras ejecutar cateos en de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

El viernes pasado, la FGR anunció el desmantelamiento de esta banda dedicada a la venta de facturas falsas, tras ejecutar cateos en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

“Por estos hechos, se pudieron obtener órdenes de aprehensión en su contra, mismas que fueron cumplimentadas en días pasados en la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados”, añadió.

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