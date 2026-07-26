Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero

El 26 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, será cancelado definitivamente. El proyecto, planificado desde el 2023, había provocado una fricción constante con los habitantes de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa. El objetivo era establecer una presa hidroeléctrica sobre el río Papagayo, con la intención de producir hasta 900 megavatios de electricidad y abastecer de agua potable a Acapulco.

Sin embargo, medios de información destacaron que el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un rechazo por parte de los habitantes de Guerrero, ante las implicaciones de desplazamiento en zonas ejidales y rurales, al igual que la inundación de más de 14,000 hectáreas. La protesta causó la creación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota.

La actual presidenta de México, durante su gira en el estado de Guerrero, informó que el proyecto fue cancelado y la inversión tendrá un nuevo destino. Se colaboró en que ahora se realizarán obras de saneamiento y excavaciones de pozos radiales para abastecer a los municipios. ‘Les quiero decir una cosa: ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco de esa zona, que el proyecto de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades. Y en sustitución de ese proyecto estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco’ detalló la presidenta Sheinbaum. La inversión del proyecto de la hidroeléctrica La Parota, el cual tenía un presupuesto de inversión de 8 mil millones de pesos aproximadamente, ahora se implementará en la construcción de cinco plantas de tratamiento, reingeniería y modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 2 mil 400 litros por segundo.

En la conferencia de prensa del 26 de julio, donde se realizó la ‘Pensión Mujeres Bienestar’, la presidenta informó que también se utilizará la inversión en la construcción de obras de protección en contra de inundaciones, limpiando los canales pluviales de la bahía de Acapulco. Por igual, se construirán muros de protección en un kilómetro del canal “El Muerto”.

La nueva planificación en Acapulco, y en los municipios próximos, ocurre tras la destrucción provocada por el huracán Otis en el 2023.