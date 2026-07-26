Niega CNDH exoneración del Ejército en recomendación sobre el caso Ayotzinapa

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México
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    Niega CNDH exoneración del Ejército en recomendación sobre el caso Ayotzinapa
    En el caso de la Sedena, la CNDH sólo acreditó “conductas individuales” de elementos de esta institución “en modo alguno” derivadas de insuficiencias normativas. Cuartoscuro

Piedra Ibarra descartó que se le exonere por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala en 2014

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, defendió su reciente resolución sobre el caso Ayotzinapa, y descartó que haya una exoneración al Ejército en su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En un pronunciamiento titulado “Verdades y Mentiras de la recomendación 208VG/2026”, la CNDH señaló que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sólo se acreditaron “conductas individuales” de elementos de esta institución “en modo alguno” derivadas de insuficiencias normativas.

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“Los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o estrategia especial para el exterminio de normalistas”, sostuvo la Comisión Nacional.

NIEGA CNDH FALTA DE AUTONOMÍA

Pese a esto, aseguró que es “falso, capcioso y malintencionado” asumir que esta recomendación es una prueba de la falta de autonomía de la CNDH y que se exime al Ejército mexicano de su responsabilidad, dejando de lado que existen al menos 17 militares ya vinculados a proceso por este caso.

Calificó estos señalamientos como un “extraño afán articulado” que supuestamente pretende evitar la verdad y la justicia en un caso que ha sido muy “manoseado y usado” por años al margen del interés de las víctimas.

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“Se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar el trabajo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos [...] Ni una sola de las críticas a la Recomendación 208VG/2026 se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”, afirmó.

El organismo dirigido por Piedra Ibarra expresó que a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, las críticas de analistas, voceros de organizaciones y “hasta probables responsables” terminan por “caer en lo ridículo” al apoyarse de presuntos documentos apócrifos.

“LA CNDH NO EXONERA NI DEFIENDE A NADIE”

Por ello, descartó que la recomendación emitida sea una “mentira histórica para las víctimas” y defendió que su resolución cuenta con rigor técnico, jurídico y metodológico.

“La CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público. El objeto central de toda Recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”, garantizó.

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Derivado de la recomendación 208VG/2026, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alista un punto de acuerdo para llamar a comparecer a Rosario Piedra por el presunto blindaje que le ha otorgado al Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa.

El senador Clemente Castañeda expuso que hay “un rotundo fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación” con todo lo relativo a la defensa de los derechos humanos y acusó a la CNDH de traicionar por completo las consignas y compromisos que alguna vez enarboló en defensa de las víctimas.

En esta resolución, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de una inadecuada procuración de justicia.

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