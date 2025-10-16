$!Vinculan a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por ataque en CCH Sur

Esta tarde, tras una audiencia, un juez de control dictó la vinculación a proceso de Lex Ashton ‘N’ de 19 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras un ataque contra un estudiante y un trabajador del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), identificados como Jesús Israel ‘N’ de 16 años y Armando ‘N’.

En declaraciones para medios de comunicación, el abogado defensor de Lex indicó que la autoridad judicial encargada del caso realizó presuntas omisiones. También dio a conocer que buscará un amparo.

Mientras concluye la investigación complementaria, para que se fijó un plazo de tres meses, Ashton permanecerá en el Reclusorio Oriente.

ABOGADO ACUSA OMISIONES E INCONSISTENCIAS EN EL CASO CONTRA LEX ASHTON

El abogado explicó que se solicitaron dictámenes periciales para conocer la condición psicológica de su cliente, ya que presuntamente padece crisis, pero las peticiones no fueron autorizadas, pues se determinó que “Lex Ashton no tiene un cuadro psicótico”.

“[...] Aquí entra lo contradictorio: no le tomó en cuenta lo que nosotros manifestamos (cuadro psicótico y necesidad apoyo psicológico) [...] Él solicitó dictámenes periciales [...] porque, si bien es cierto y le hubiera asistido la razón, si estaba totalmente seguro que no habíamos aportado los elementos suficientes, entonces por qué solicitó la pericial en Psicología y Psiquiatría”, dijo el abogado a medios de comunicación.