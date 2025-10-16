Vinculan a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por ataque en CCH Sur
El abogado de Lex Ashton acusa omisiones en el caso contra el joven, tras ataque en el plantel sur del CCH
Esta tarde, tras una audiencia, un juez de control dictó la vinculación a proceso de Lex Ashton ‘N’ de 19 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras un ataque contra un estudiante y un trabajador del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), identificados como Jesús Israel ‘N’ de 16 años y Armando ‘N’.
En declaraciones para medios de comunicación, el abogado defensor de Lex indicó que la autoridad judicial encargada del caso realizó presuntas omisiones. También dio a conocer que buscará un amparo.
Mientras concluye la investigación complementaria, para que se fijó un plazo de tres meses, Ashton permanecerá en el Reclusorio Oriente.
ABOGADO ACUSA OMISIONES E INCONSISTENCIAS EN EL CASO CONTRA LEX ASHTON
El abogado explicó que se solicitaron dictámenes periciales para conocer la condición psicológica de su cliente, ya que presuntamente padece crisis, pero las peticiones no fueron autorizadas, pues se determinó que “Lex Ashton no tiene un cuadro psicótico”.
“[...] Aquí entra lo contradictorio: no le tomó en cuenta lo que nosotros manifestamos (cuadro psicótico y necesidad apoyo psicológico) [...] Él solicitó dictámenes periciales [...] porque, si bien es cierto y le hubiera asistido la razón, si estaba totalmente seguro que no habíamos aportado los elementos suficientes, entonces por qué solicitó la pericial en Psicología y Psiquiatría”, dijo el abogado a medios de comunicación.
LA DETENCIÓN DE LEX ASHTON
El arresto del joven sucedió justo después de que recibiera el alta hospitalaria tras las severas lesiones que se ocasionó al intentar escapar de la escena del ataque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) indicó que Lex subió al segundo piso de un edificio del CCH y se aventó, provocándose lesiones severas.
Por lo que hasta hace unos días había permanecido en custodia en el Hospital General 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coyoacán.
Por los hechos cometidos, un juez emitió una orden de aprehensión contra Lex Ashton que fue cumplimentada hasta este 10 de octubre por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).
¿CÓMO FUE EL ATAQUE EN EL CCH SUR?
Lex Ashton acudió a la escuela con la cabeza cubierta con una capucha y portaba un objeto punzocortante cuando se dirigió contra Jesús Israel.
En la riña se perpetraron movimientos agresivos que provocaron heridas severas, derivando en la muerte de la víctima. Al momento, un trabajador de mantenimiento, identificado como Armando ‘N’, intentó contener la situación.
Por el forcejeo, el colaborador del plantel resultó herido.
Las autoridades capitalinas que atendieron la emergencia detallaron que el agresor intentó realizar maniobras de escape, por lo que subió a un edificio para saltar desde el segundo piso.
“De acuerdo a la información reportada, las autoridades del plantel ya solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes. En tanto, policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio”.