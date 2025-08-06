Vinculan a proceso a 5 por colapso de escenario durante mitin de MC en Nuevo León

México
/ 6 agosto 2025
    Vinculan a proceso a 5 por colapso de escenario durante mitin de MC en Nuevo León
    Los cinco acusados serían responsables de la muerte de diez personas y cientos de heridos durante el evento | Foto: Especial Vanguardia

La fiscalía imputa los delitos de homicidio y lesiones a elementos de Protección Civil

MONTERREY, NL.- Cinco rescatistas de Protección Civil estatal y municipal fueron imputados penalmente por su supuesta responsabilidad en el accidente que dejó el saldo de 10 personas sin vida y más de 200 lesionados durante un mitin de campaña de Movimiento Ciudadano en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

A través de una ficha informativa la Fiscalía General de Justicia identificó a los brigadistas estatales como Alberto “N” y José “N”, y a Gustavo “N”, Marisela “N” y Javier “N”, de Protección Civil de San Pedro.

TE PUEDE INTERESAR: Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

Un agente del Ministerio Público Investigador imputó a los rescatistas por los probables delitos de homicidio y lesiones, además solicitó la vinculación a proceso.

La representación legal de Alberto “N” y José “N”, de la corporación estatal, solicitó a la autoridad judicial que resuelva la situación jurídica de sus representados.

Por otro lado, la defensa de los brigadistas municipales, pidió la ampliación del término para presentar pruebas su favor, por lo que el juez accedió a que se programe una nueva audiencia para el 8 de agosto.

La autoridad judicial impuso a los elementos de PC la medida cautelar de presentación mensual ante los juzgados y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General también detalló en la ficha informativa que cuatro empleados de Proaudio, empresa que se encargó de montar el escenario, no se presentaron a la comparecencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum dará su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional el 1 de septiembre

El accidente que dejó una decena de muertos y más de 200 personas heridas ocurrió el pasado 22 de mayo de 2024 durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro.

En este evento político también participó el exaspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Temas


Nuevo León
Movimiento Ciudadano

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum reafirmó que México está en contra de la pena de muerte, aunque reconoció que la decisión de no aplicarla a capos como “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y “El Viceroy” es competencia exclusiva de Estados Unidos.

‘Es una decisión de EU’... Sheinbaum sobre renuncia a la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, ‘El Viceroy’ y Caro Quintero
El Gobierno de México informó sobre el programa para que las personas trabajadoras por apps cuenten con seguridad social, a través de la STPS, que se han registrado un millón 291 mil 365 de puestos ante IMSS.

Suman un millón 291 mil trabajadores de plataformas asegurados en el IMSS
La SEP presentó la guía de útiles básicos para cuarto, quinto y sexto grado de primaria, con insumos funcionales y de bajo impacto económico para las familias

SEP: lista de útiles escolares para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria para el ciclo 2025-2026
El Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, ejerce una “influencia significativa” en la frontera entre Estados Unidos y México

EU sanciona a líderes del Cártel del Noreste y a narcorapero “El Makabelico” por narcoterrorismo y lavado de dinero
Fuerzas federales liberaron a una víctima de secuestro en Culiacán y capturaron a cinco presuntos miembros de “Los Mayos”, en una operación vinculada a disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa

Liberan a miembro de ‘Los Chapitos’ secuestrado y detienen a cinco integrantes de grupo vinculado a ‘Los Mayos’
La Secretaría del Bienestar arrancó el registro al programa Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; el trámite se realiza en módulos físicos conforme a un calendario alfabético.

Pensión Mujeres bienestar: ¿Qué apellidos deben de registrarse del 6 al 9 de agosto y cuáles son los requisitos?

EA Sports reveló el top 10 de quarterbacks mejor calificados en Madden NFL 26, encabezado por Josh Allen y Lamar Jackson con una puntuación perfecta de 99.

Lamar Jackson y Josh Allen encabezan el top 10 de quarterbacks en Madden NFL 26
La autenticidad de La Casa de los Famosos México 2025 está en duda tras una supuesta falla técnica revelada por Javier Ceriani. ¿El reality está grabado? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿La Casa de los Famosos México es grabada?... Revelan presunto engaño en la señal en vivo 24/7