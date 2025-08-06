Vinculan a proceso a 5 por colapso de escenario durante mitin de MC en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Cinco rescatistas de Protección Civil estatal y municipal fueron imputados penalmente por su supuesta responsabilidad en el accidente que dejó el saldo de 10 personas sin vida y más de 200 lesionados durante un mitin de campaña de Movimiento Ciudadano en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

A través de una ficha informativa la Fiscalía General de Justicia identificó a los brigadistas estatales como Alberto “N” y José “N”, y a Gustavo “N”, Marisela “N” y Javier “N”, de Protección Civil de San Pedro.

Un agente del Ministerio Público Investigador imputó a los rescatistas por los probables delitos de homicidio y lesiones, además solicitó la vinculación a proceso.

La representación legal de Alberto “N” y José “N”, de la corporación estatal, solicitó a la autoridad judicial que resuelva la situación jurídica de sus representados.

Por otro lado, la defensa de los brigadistas municipales, pidió la ampliación del término para presentar pruebas su favor, por lo que el juez accedió a que se programe una nueva audiencia para el 8 de agosto.

La autoridad judicial impuso a los elementos de PC la medida cautelar de presentación mensual ante los juzgados y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General también detalló en la ficha informativa que cuatro empleados de Proaudio, empresa que se encargó de montar el escenario, no se presentaron a la comparecencia.

El accidente que dejó una decena de muertos y más de 200 personas heridas ocurrió el pasado 22 de mayo de 2024 durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro.

En este evento político también participó el exaspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.