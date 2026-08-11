Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa piden que no paren las detenciones como la de Ángel Aguirre

CHILPANCINGO, GRO.- En un mitin en Chilpancingo, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 dijeron que el Gobierno debe detener a otros responsables de los hechos de Iguala y no solamente al ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero (PRD). Ante normalistas de primer año de Ayotzinapa conocidos como “los pelones”, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, afirmó que desde la desaparición de los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Aguirre Rivero supo cómo habían ocurrido las cosas y no hizo nada para frenarlo, y tampoco ordenó que los jóvenes fueran liberados.

“Nosotros ya sabíamos que el exgobernador estaba involucrado, pero pasaron casi 12 años de los hechos para que el Gobierno lo detuviera”, señaló el vocero. Melitón Ortega exigió al juez que lleva el proceso de Aguirre Rivero que no lo deje en libertad. DETENCIÓN DE AGUIRRE EN EL EDOMEX El mandatario Aguirre fue detenido el pasado seis de agosto en el Estado de México, un juez le decretó prisión preventiva por los delitos de desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, y este martes se define su vinculación a proceso o no. El exmandatario estatal es acusado de haber ocultado o destruir dos videos grabados por las cámaras de seguridad de Ciudad Judicial en donde la noche del 26 de septiembre se ven imágenes de policías estatales y municipales que bajan del autobús 1531 de la Estrella de Oro a un grupo entre 17 y 20 normalistas que siguen desaparecidos.

Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, le exigió al juez que lleva el proceso de Aguirre Rivero que no lo deje en libertad. “Sabemos que muchos jueces liberan a los delincuentes y esperamos que este juez no haga lo mismo”, expresó. DESAPARICIÓN FUE UNA “ACCIÓN COORDINADA” DENUNCIAN “Nosotros siempre dijimos que el expresidente Enrique Peña Nieto, el exalcalde de Iguala (José Luis Abarca Velázquez, quien está preso junto con su esposa María de los Ángeles Pineda) y el exgobernador Aguirre son los responsables de la desaparición de nuestros hijos. “Fue una acción coordinada porque se los llevaron (a los normalistas) las patrullas de la policía de Iguala, Huitzuco y Cocula”.

Dijo que desde hace casi 12 años el Gobierno les mintió con la versión de que las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala no funcionaban. EXIGEN A AGUIRRE INFORME EN DÓNDE TIENE LOS VIDEOS Durante su intervención en el mitin, Cristina Bautista le exigió a Aguirre Rivero que informe al juez donde dejó los dos videos. “En este caminar de casi 12 años varios padres y madres han fallecido sin poder saber donde están sus hijos”, externó la mamá del normalista desaparecido.

En la protesta participaron los integrantes del colectivo de personas desaparecidas “Lupita Rodríguez” y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG). La protesta se realizó en el antimonumento de los 43, en la Avenida Lázaro Cárdenas, al sur de la capital estatal.