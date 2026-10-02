Detienen en Jalisco al ‘Capitán Sol’, señalado por huachicol fiscal y delincuencia organizada

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    Detienen en Jalisco al ‘Capitán Sol’, señalado por huachicol fiscal y delincuencia organizada
    Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, fue detenido en Zapopan por una investigación sobre contrabando de combustible. VANGUARDIA

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias ‘Capitán Sol’, fue detenido por su probable participación en delincuencia organizada ligada al contrabando de combustible.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes sobre la detención de Miguel Ángel “N”, identificado como Miguel Ángel Solano Ruiz y conocido como “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, la captura ocurrió como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Semar señaló que el detenido contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernesto-ruffo-revela-conversaciones-con-los-hermanos-farias-laguna-desde-prision-domiciliaria-AB23772075

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL SOLANO RUIZ?

Miguel Ángel Solano Ruiz es un capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, quien de acuerdo con investigaciones de la FGR es señalado como uno de los operadores de una presunta red dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Durante las investigaciones también ha sido identificado con los alias “Sol”, “Capitán Sol”, “Mike”, “NK”, “MK” y “KM”. Según la información difundida sobre el caso, nació en Veracruz en 1978 y se retiró de la Marina en febrero de 2018, después de desempeñarse en áreas relacionadas con inteligencia y el cuartel general del Alto Mando.

Las investigaciones lo ubican como presunto enlace operativo entre integrantes de la Marina, empresarios y exfuncionarios vinculados con las aduanas.

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LO SEÑALAN COMO PRESUNTO ENLACE DE LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA

De acuerdo con las investigaciones citadas, Solano Ruiz habría fungido como intermediario de los hermanos Farías Laguna, señalados por las autoridades como integrantes de una estructura dedicada al contrabando de combustible.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del almirante retirado José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según datos atribuidos a la investigación de la FGR, Solano Ruiz habría utilizado sus contactos para influir en la Agencia Nacional de Aduanas de México y en la Secretaría de Marina, además de presuntamente participar en actos de corrupción y entrega de dádivas a servidores públicos.

Un testigo protegido identificado como “Santo” lo describió como una persona relevante para el funcionamiento de la presunta red y señaló que habría tenido entre sus funciones la incorporación de marinos retirados y en activo a la organización.

El mismo testimonio refiere que Solano Ruiz habría utilizado sus influencias para colocar personal en posiciones estratégicas de aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

INVESTIGAN POSIBLE RELACIÓN CON MUERTE DE UN MARINO

La FGR también ha investigado si Solano Ruiz tuvo alguna participación directa o indirecta en la muerte de dos elementos de la Marina presuntamente relacionados con la investigación sobre el contrabando de combustible.

Uno de los casos corresponde al capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien murió el 8 de septiembre de 2025 dentro de su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. La versión oficial reportada entonces señaló que se trató de un suicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Pérez Ramírez era señalado por la FGR por presuntamente haber recibido un soborno de 100 mil pesos para permitir el paso de un buque con combustible de contrabando.

La cercanía entre el fallecimiento del marino y las primeras detenciones relacionadas con la investigación forma parte de las líneas revisadas por las autoridades. No obstante, la información proporcionada no establece que Solano Ruiz haya sido responsable de alguna de estas muertes.

PRESUNTA RED HABRÍA INTRODUCIDO COMBUSTIBLE DE CONTRABANDO

La investigación señala que la estructura habría utilizado aduanas marítimas para introducir combustible refinado proveniente del extranjero bajo una clasificación distinta, con el objetivo de evitar el pago de impuestos correspondientes.

De acuerdo con el relato oficial citado, la operación habría funcionado al menos desde abril de 2024 y habría permitido el ingreso de 31 cargamentos de combustible presentados como aditivos para aceites lubricantes, principalmente a través de la aduana de Tampico.

Sin embargo, registros portuarios y documentos aduanales citados por investigaciones periodísticas apuntan a que la operación podría haber comenzado desde junio de 2023.

Según esos documentos, la presunta estructura habría gestionado el ingreso de al menos 564 millones de litros de combustible mediante 69 embarcaciones petroleras en las aduanas de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Los registros señalados en las investigaciones identifican coincidencias entre empresas exportadoras e importadoras, agencias navales, puntos de carga en Houston y lugares de desembarque en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-el-bebo-operador-del-cartel-del-golfo-tras-19-cateos-por-huachicol-FD23753767

TESTIGO PROTEGIDO HABRÍA SEÑALADO ENTREGA DE DINERO EN TAMPICO

Dentro de las investigaciones se encuentra el testimonio de “Santo”, quien habría relatado que recibió una bolsa con 1.75 millones de pesos y una lista con cantidades destinadas a trabajadores de la aduana de Tampico.

Según su declaración, el dinero habría sido entregado después de un contacto identificado como “NK”, uno de los alias atribuidos a Solano Ruiz. El testimonio también refiere que posteriormente llegarían más embarcaciones con combustible ilegal.

La detención anunciada este viernes en Zapopan ocurre mientras continúan las investigaciones relacionadas con la presunta estructura de contrabando de hidrocarburos.

La Secretaría de Marina informó que continuará dando a conocer los resultados de las acciones derivadas de las investigaciones.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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