$!¿Quién es el ‘Capitán Sol’? Exmarino detenido por caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, fue detenido este viernes en Zapopan, Jalisco, luego de permanecer prófugo durante meses por una orden de aprehensión relacionada con una investigación por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la captura y señaló que fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La dependencia indicó que Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El exmarino es señalado dentro de la investigación federal sobre una presunta red de contrabando de combustible que operaba mediante aduanas marítimas y que también involucra a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. De acuerdo con investigaciones periodísticas basadas en la carpeta de la FGR, Solano Ruiz habría desempeñado un papel de enlace y coordinación dentro de la estructura.

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL SOLANO RUIZ? Solano Ruiz, nacido en 1978 en Totolapan, Veracruz, es un capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, durante su carrera ocupó cargos relacionados con inteligencia y con el cuartel general del Alto Mando, antes de retirarse en febrero de 2018. Además de “Capitán Sol”, en documentos relacionados con la investigación aparece identificado como “NK”, “MK”, “KM” y “Mike”. La FGR lo investiga por su probable participación en la estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos. TESTIGO PROTEGIDO SEÑALA AL CAPITÁN SOL COMO RECLUTADOR DE MARINOS Uno de los principales señalamientos contra Solano Ruiz proviene de un testigo protegido identificado con el nombre clave “Santo”, cuyo testimonio forma parte de la investigación de la FGR. Según lo reportado por El País y El Universal a partir de la investigación, “Santo” señaló que el llamado “Capitán Sol” tenía como función reclutar o incorporar a marinos en activo y retirados para participar en la estructura investigada. También habría utilizado sus contactos para colocar personal en posiciones estratégicas de aduanas marítimas en Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. De acuerdo con la investigación citada por esos medios, Solano Ruiz habría mantenido comunicación con los hermanos Farías Laguna y presuntamente utilizado contactos dentro de la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Marina para favorecer las operaciones de la estructura.

EL TESTIMONIO SOBRE UNA ENTREGA DE 1.75 MILLONES DE PESOS Entre los episodios descritos en el testimonio de “Santo” se encuentra una presunta entrega de dinero en Tampico. Según el relato citado en la investigación, una persona habría contactado al testigo para encontrarse en la Plaza Laguna, frente a la Laguna del Carpintero. Ahí habría recibido una bolsa negra que contenía un millón 750 mil pesos y una lista con cantidades destinadas a trabajadores de la aduana de Tampico. El testimonio señala que el dinero estaría relacionado con el funcionamiento de la estructura y que posteriormente llegarían más embarcaciones con combustible de contrabando.

¿CÓMO OPERABA LA PRESUNTA RED DE HUACHICOL FISCAL? El llamado huachicol fiscal consiste en introducir combustible de procedencia extranjera al país bajo una clasificación distinta, con el objetivo de evitar el pago de impuestos correspondientes. De acuerdo con la información oficial de la investigación citada por El País, la red habría operado al menos desde abril de 2024 y habría permitido la entrada de 31 cargamentos de combustible declarados como aditivos para aceites lubricantes, principalmente por la aduana de Tampico. Sin embargo, registros portuarios y documentos aduanales revisados por El País apuntan a que la operación habría comenzado al menos desde junio de 2023. Según esos documentos, la estructura habría gestionado el ingreso de al menos 564 millones de litros de combustible mediante 69 buques petroleros en las aduanas de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. Los registros citados por el medio identificaron coincidencias entre empresas exportadoras e importadoras, agencias navales, puntos de carga en Houston y lugares de desembarque en México.

INVESTIGACIÓN INCLUYE TESTIMONIOS, INTERVENCIONES Y ANÁLISIS FINANCIEROS La investigación de la FGR sobre la presunta red no se limita al testimonio de “Santo”. De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, también se incorporaron declaraciones de otros involucrados, una carta atribuida al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar, georreferencias, intervenciones telefónicas y análisis de patrimonio e ingresos de personas relacionadas con el caso. En el caso de Solano Ruiz, El País reportó que la investigación financiera identificó la adquisición de cuatro inmuebles entre 2020 y 2025 por un valor conjunto de aproximadamente ocho millones de pesos. También señaló que entre 2015 y 2023 habría realizado alrededor de 400 operaciones de apuestas cuyos pagos en efectivo sumaron más de 52 millones de pesos. TAMBIÉN INVESTIGAN POSIBLES VÍNCULOS DEL CAPITÁN SOL CON MUERTES DE MARINOS Solano Ruiz ha sido relacionado en investigaciones de la FGR con las muertes de integrantes de la Marina vinculados, de acuerdo con las indagatorias, con el caso de contrabando de combustible. El Universal informó en enero de 2026 que la Fiscalía investigaba si Solano Ruiz podría haber tenido alguna participación en las muertes de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez. El medio señaló que ambos habían sido relacionados con la investigación sobre el contrabando de combustible y que Solano Ruiz habría sido señalado por testigos de haberlos amenazado. En el caso de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, también existen señalamientos dentro de la investigación. El Universal reportó que el testigo protegido “Santo” lo señaló como posible responsable de su muerte, mientras que otras publicaciones han referido que Guerrero Alcántar había advertido sobre la presunta estructura.

CAPTURA DEL CAPITÁN SOL OCURRE TRAS MESES DE PERMANECER PRÓFUGO Antes de su detención, Solano Ruiz era señalado como una de las personas que permanecían pendientes de captura dentro de la investigación sobre la presunta red de contrabando de combustible. El País lo había identificado como una de las figuras que continuaban libres después de las detenciones relacionadas con los hermanos Farías Laguna. La captura fue confirmada este viernes por la Secretaría de Marina en Zapopan. La dependencia indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento derivado de la orden de aprehensión.