Vinculan a proceso a colombiana por traficar cocaína en shampoo

El 12 de abril se reportó que una mujer colombiana, identificada como María ‘N’, fue vinculada a proceso, tras ser arrestada por tráfico de drogas en el aeropuerto.

La detención, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se le acusó de delitos contra la salud en modalidad de introducción de narcótico.

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Las autoridades decomisaron, en propiedad de María ‘N’, frascos de productos cosméticos en cuyo interior se detectó cocaína. El arresto sucedió el 2 de abril, específicamente en la Terminal 2 del AICM.

Elementos de seguridad del AICM denunciaron el crimen después de haber revisado el equipaje de la detenida por la banda de rayos X. Según las autoridades, los frascos de cosméticos contenían casi 2.4 litros. Se detalló que los contenedores eran 14 botellas de shampoo.

El Ministerio Público mostró las pruebas ante el juez de control, quien determinó vincularla a proceso. Se le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Durante el operativo y la investigación, participaron elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), en coordinación con autoridades del Instituto Nacional de Migración y personal de Aduanas.