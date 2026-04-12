Vinculan a proceso a colombiana por traficar cocaína en shampoo

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México
/ 12 abril 2026
    Vinculan a proceso a colombiana por traficar cocaína en shampoo
    María ‘N’ fue detenida el 2 de abril en el AICM Cuarto oscuro | Camila Ayala Benabib

Elementos de seguridad del AICM aseguraron 14 botellas de shampoo con cocaína

El 12 de abril se reportó que una mujer colombiana, identificada como María ‘N’, fue vinculada a proceso, tras ser arrestada por tráfico de drogas en el aeropuerto.

La detención, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se le acusó de delitos contra la salud en modalidad de introducción de narcótico.

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Las autoridades decomisaron, en propiedad de María ‘N’, frascos de productos cosméticos en cuyo interior se detectó cocaína. El arresto sucedió el 2 de abril, específicamente en la Terminal 2 del AICM.

Elementos de seguridad del AICM denunciaron el crimen después de haber revisado el equipaje de la detenida por la banda de rayos X. Según las autoridades, los frascos de cosméticos contenían casi 2.4 litros. Se detalló que los contenedores eran 14 botellas de shampoo.

El Ministerio Público mostró las pruebas ante el juez de control, quien determinó vincularla a proceso. Se le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Durante el operativo y la investigación, participaron elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), en coordinación con autoridades del Instituto Nacional de Migración y personal de Aduanas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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