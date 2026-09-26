Suman más de 200 detenidos tras intervención de autoridades estatales y federales en Juchitán

CDMX.- Más de 200 personas fueron detenidas durante los últimos 11 meses como resultado de la intervención de autoridades estatales y federales en Juchitán de Zaragoza, informó la Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), José Bernardo Rodríguez Alamilla. El fiscal estatal explicó que las acciones desplegadas recientemente en el municipio, entre ellas las dirigidas contra personas vinculadas con estructuras del poder local, derivaron de investigaciones iniciadas meses atrás y no de expedientes integrados después de los últimos acontecimientos.

“Tenemos más de 200 personas detenidas en los últimos 11 meses derivados de este proceso de intervención”, afirmó a un medio local. La declaración se produjo después de las operaciones que llevaron a la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y posteriormente de un ex mando de la Policía Municipal investigado por presuntamente brindar protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”. ÓRDENES EJECUTADOS SON RESULTADO DE TRABAJOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS El Fiscal sostuvo que las órdenes judiciales ejecutadas recientemente fueron resultado de trabajos técnicos y jurídicos desarrollados previamente entre autoridades estatales y federales. “Hay un proceso de investigación de tiempo atrás. Estas órdenes o estos trabajos de investigación no es de un día para otro”, señaló.

Agregó que la presencia y las operaciones de corporaciones de seguridad en Juchitán tampoco comenzaron a partir de las últimas capturas. “El trabajo de las corporaciones de seguridad, tanto federales como estatal, en Juchitán no deviene de unos días, viene de tiempo atrás; se han fortalecido, si bien es cierto, en los últimos momentos”, indicó. CASO ELVIS GUERRA HABRÍA ACELERADO LAS INTERVENCIONES De acuerdo con el funcionario, un caso reciente -en referencia a la extorsión de Elvis Guerra, diseñador y artesano local- aceleró las intervenciones sobre determinados ámbitos del poder en Juchitán. “Podríamos decir (que) dinamizó esta serie de intervenciones ya más directas en ciertas esferas del poder; la realidad es que es un trabajo que viene de tiempo atrás”, sostuvo.

El Fiscal defendió que las órdenes de aprehensión ejecutadas fueron sustentadas ante autoridades judiciales mediante investigaciones “serias, técnicas y científicas”. “Estas órdenes no se pueden pedir de manera expresa; hay un trabajo, insisto, que las legitima, un trabajo técnico-jurídico, que si no fuera de esa manera difícilmente se otorgarían este tipo de órdenes”, afirmó. La FGEO reforzó posteriormente esa postura mediante un mensaje público en el que señaló que las acciones realizadas en Juchitán formaron parte de “un trabajo de investigación y coordinación institucional” desarrollado durante meses entre autoridades estatales y federales. FISCAL INFORMA QUE OPERATIVOS CONTINUARÁN Indicó que mantenía investigaciones sustentadas en procesos técnicos y jurídicos para avanzar contra personas señaladas como probables responsables de hechos delictivos. El Fiscal anticipó además que los operativos continuarían. “El mensaje, insisto, es de trabajo serio, contundente, fuerte. Vamos a seguirlo haciendo de esa manera”, dijo.

En las operaciones participaron y colaboraron la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales. El Fiscal calificó como “fundamental” el respaldo de las instituciones federales y aseguró que el objetivo era restablecer las condiciones de seguridad después de la escalada de violencia registrada en el municipio. “Hay una ocupación por parte del Gobierno federal, Gobierno del Estado, insisto, en tratar de generar condiciones para que la población de Juchitán, pues, lo más pronto se normalice”, señaló.

Las últimas operaciones alcanzaron directamente estructuras del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, mientras las autoridades estatales y federales mantuvieron presencia en Juchitán y continuaron con las investigaciones sobre posibles redes de protección y operación delictiva en el municipio.