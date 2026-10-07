Vinculan a proceso a mujer por posesión de armas de uso exclusivo en NL

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    Vinculan a proceso a mujer por posesión de armas de uso exclusivo en NL
    Gabriela “N” fue vinculada a proceso tras un cateo en García, Nuevo León, donde fueron aseguradas armas y cart FGR
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La mujer fue detenida tras un cateo a una vivienda en el ayuntamiento de García, informó la FGR

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que fue detenida tras un cateo a una vivienda fue vinculada a proceso por el delito de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se logró la vinculación de Gabriela “N”, quien fue detenida tras un cateo a una vivienda ubicada en la colonia Rincón de la Sierra en el ayuntamiento de García.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catean-vivienda-de-sobreviviente-de-la-masacre-de-montemorelos-nuevo-leon-FN23954634
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En la diligencia se aseguraron cinco armas largas, cinco miras telescópicas, dos armas cortas, 14 cargadores y cinco mil 97 cartuchos.

Durante la audiencia, el juez de control valoró los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF); además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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