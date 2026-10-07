$!Vinculan a proceso a mujer por posesión de armas de uso exclusivo en NL

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que fue detenida tras un cateo a una vivienda fue vinculada a proceso por el delito de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se logró la vinculación de Gabriela “N”, quien fue detenida tras un cateo a una vivienda ubicada en la colonia Rincón de la Sierra en el ayuntamiento de García.