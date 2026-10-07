Vinculan a proceso a mujer por posesión de armas de uso exclusivo en NL
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La mujer fue detenida tras un cateo a una vivienda en el ayuntamiento de García, informó la FGR
Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que fue detenida tras un cateo a una vivienda fue vinculada a proceso por el delito de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se logró la vinculación de Gabriela “N”, quien fue detenida tras un cateo a una vivienda ubicada en la colonia Rincón de la Sierra en el ayuntamiento de García.
En la diligencia se aseguraron cinco armas largas, cinco miras telescópicas, dos armas cortas, 14 cargadores y cinco mil 97 cartuchos.
Durante la audiencia, el juez de control valoró los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF); además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses de plazo para la investigación complementaria.