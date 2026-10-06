$!Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon la vivienda del padre del único sobreviviente de la masacre registrada en Montemorelos, Nuevo León, identificado como un menor de 14 años. La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención en el inmueble ubicado en la colonia Real del Valle en ese mismo municipio.

El cateo se ejecutó en relación a los hechos registrados el pasado 30 de septiembre en los que Cintia Abigail Tamez Rivera privó de la vida a su pareja Leodegario Moya, así como a sus tres hijos menores de edad Christian, de 12 años, Bruno, de 11 años y Gustavo, de dos años, antes de quitarse la vida.





ASEGURAN CARTUCHOS, CELULARES, VEHÍCULOS Y PRESUNTA MARIHUANA En el inmueble cateado aseguraron dosis de vegetal verde seco con las características de la marihuana, cartuchos para arma de fuego en diverso calibre, teléfonos celulares en diversas marcas, modelos y colores. También se confiscaron dos vehículos. Los indicios inscritos en cadena de custodia permanecerán en el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y áreas correspondientes para procesamiento y análisis científico pericial.





Por su parte, el inmueble asegurado quedó con resguardo a cargo de la corporación correspondiente. Tras la tragedia, trascendió que había un sobreviviente, un joven de 14 años a quien Cintia había dejado en libertad y que había salido de la casa en donde ella masacró a su familia.