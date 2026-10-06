Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León
    Agentes de la AEI catearon la vivienda del padre del menor de 14 años que sobrevivió a la masacre en Montemorelos FGJ NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron el 30 de septiembre cuando una madre de familia antes de suicidarse disparó contra su pareja y sus tres hijos,menores de edad

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon la vivienda del padre del único sobreviviente de la masacre registrada en Montemorelos, Nuevo León, identificado como un menor de 14 años.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención en el inmueble ubicado en la colonia Real del Valle en ese mismo municipio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madre-de-familia-seria-responsable-del-multihomicidio-en-montemorelos-senala-fiscalia-de-nuevo-leon-BM23854894

El cateo se ejecutó en relación a los hechos registrados el pasado 30 de septiembre en los que Cintia Abigail Tamez Rivera privó de la vida a su pareja Leodegario Moya, así como a sus tres hijos menores de edad Christian, de 12 años, Bruno, de 11 años y Gustavo, de dos años, antes de quitarse la vida.

  • $!Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León
  • $!Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León

ASEGURAN CARTUCHOS, CELULARES, VEHÍCULOS Y PRESUNTA MARIHUANA

En el inmueble cateado aseguraron dosis de vegetal verde seco con las características de la marihuana, cartuchos para arma de fuego en diverso calibre, teléfonos celulares en diversas marcas, modelos y colores. También se confiscaron dos vehículos.

Los indicios inscritos en cadena de custodia permanecerán en el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y áreas correspondientes para procesamiento y análisis científico pericial.

  • $!Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León
  • $!Catean vivienda de sobreviviente de la masacre de Montemorelos, Nuevo León
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-madre-a-sus-tres-hijos-y-a-su-pareja-en-montemorelos-nl-GL23825542

Por su parte, el inmueble asegurado quedó con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Tras la tragedia, trascendió que había un sobreviviente, un joven de 14 años a quien Cintia había dejado en libertad y que había salido de la casa en donde ella masacró a su familia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Multihomicidio
homicidios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey