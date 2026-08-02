Vinculan a proceso a presunto miembro del Tren de Aragua en la Ciudad de México
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El presunto miembro de la agrupación terrorista fue aprehendido por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual
El 2 de agosto se reportó que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México aseguró que Yosthan “N”, identificado también con el alias ‘El Diente de Oro’, fue vinculado a proceso. Las autoridades estiman que el detenido es miembro del Tren de Aragua.
Fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.
Se detalló que una de las víctimas, quien fue explotada sexualmente, presentó una denuncia de amenaza y presunta extorsión, afirmando que Yosthan ‘N’ le exigió un pago semanal de dos mil pesos a través de amenazas verbales y telefónicas.
La acusación formal fue presentada el 22 de julio. Señaló que el detenido la acosaba y vigilaba desde una camioneta. El sujeto fue ubicado en un hospital en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se cumplió la orden de aprehensión en su contra el 30 de julio.
Las autoridades ejercieron una orden de aprehensión en contra de Yosthan ‘N’ tras realizar las investigaciones correspondientes; se indicó, por parte de la fiscalía de la CDMX, que el detenido está ligado al Tren de Aragua, agrupación criminal, originaria de Venezuela, catalogada como grupo terrorista por Estados Unidos.
Su situación judicial fue determinada por un juez de control, a quien se le presentó la suficiente evidencia para vincularlo a proceso y se le dictó prisión preventiva.