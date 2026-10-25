Vinculan a proceso César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por el delito de traición a la patria

César Jáuregui Moreno, el exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria la madrugada del domingo, tras el operativo en ‘El Pinal’ donde fue desmantelado un laboratorio de la droga en el que habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La audiencia de imputación se retomó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional; por lo que Alfonso Santos Dorantes, juez de control, también le ratificó la prisión preventiva oficiosa al exfuncionario, así que quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que, tras aportar más de 150 datos de prueba, obtuvo la vinculación a proceso en contra de César ‘N’ por su posible participación en el delito de traición a la patria.

DEFENSA DE EXFISCAL IMPUGNARÁ VINCULACIÓN A PROCESO Al término de la diligencia, José Ramón Flores, abogado del exfiscal, anunció que impugnarán la vinculación a proceso dictada, pues siguen convencidos de que no hay pruebas contra Jáuregui Moreno. “Nosotros analizamos el caso, estábamos convencidos de qué no había pruebas para poder hacer una vinculación a proceso, entonces, ahorita con esta resolución, vamos a impugnar por los medios legales y vamos a reflexionar, el punto que hizo la propuesta de la fiscalía”, indicó el litigante. “Él recibe la noticia conforme a derecho, él, obviamente estaba muy optimista. En cuanto teníamos que resolver de esto, la situación jurídica, pero no era una situación, así como que se angustia, es una situación que él se apega al derecho, pero obviamente si estamos nosotros un poco indignados, porque si se ofrecieron las pruebas que debieron haberse ofrecido en la carta y que no sustentaron la probable responsabilidad”, expresó.

JÁUREGUI SABÍA DEL OPERATIVO, NO DE LA CIA Asegura que César Jáuregui sabía del operativo, más no de la participación de los agentes de la CIA. “Obviamente, los que estuvieron en el operativo, quien era la Sedena y la misma fiscalía, pero en grado de participación, pues obviamente eran muchos agentes, muchísimos agentes”. “Y todo eso lo vamos a estructurar, lo vamos a meditar y pensar, qué pruebas vamos a ofrecer, ahorita por el momento vamos a reflexionar la resolución que nos acaban de notificar y vamos a impugnar esta decisión”, comentó.

¿QUÉ ES EL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA? La traición a la patria es uno de los delitos contra la seguridad de la nación contemplados en la legislación mexicana. Aunque su aplicación ha estado ligada a episodios de crisis política, intervenciones extranjeras y presunta colaboración con otros países, solo uno de los cinco casos reunidos en este recuento terminó con una condena y ejecución: el del emperador Maximiliano de Habsburgo, fusilado en 1867. Los casos de Victoriano Huerta, tres diputados acusados de irregularidades en el Programa Bracero, Joaquín Guzmán López y el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, muestran cómo las acusaciones relacionadas con este delito han aparecido en diferentes momentos de la historia nacional. Dos de estos episodios corresponden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: el relacionado con el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el que involucra al exfiscal chihuahuense. El artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión, además de una multa de hasta 50 mil pesos, para mexicanos que cometan alguna de las conductas descritas en sus fracciones. Entre ellas figuran realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad de someter al país a un gobierno extranjero, participar en hostilidades bajo las órdenes de otro Estado y colaborar con una potencia extranjera en determinadas circunstancias. La legislación también contempla otros supuestos en artículos posteriores, incluidos los relacionados con la participación de extranjeros. La responsabilidad penal depende de que se acrediten los elementos específicos de la conducta imputada. La regulación actual tiene antecedentes en la ley promulgada por Benito Juárez el 25 de enero de 1862, durante la intervención francesa. Aquella norma contemplaba la pena de muerte para determinados delitos contra la nación. Sin embargo, la legislación cambió con el tiempo. El Código Penal Federal se publicó el 14 de agosto de 1931 y el artículo 123 fue reformado el 29 de julio de 1970. En 1992 se incorporó un supuesto relacionado con la privación ilegal de la libertad de una persona en México para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla al extranjero con ese propósito. La pena de muerte está prohibida en México tras la reforma constitucional publicada el 9 de diciembre de 2005. Por ello, ya no es una sanción aplicable a este delito.

CASO DE CÉSAR JÁUREGUI El 18 de abril de este año, murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas. Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de agentes de Estados Unidos en una operación terrestre dentro de territorio mexicano sin cumplir los procedimientos legales establecidos para la colaboración internacional en materia de seguridad. El exfiscal fue detenido el pasado 17 de octubre en Chihuahua por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición; tras una audiencia, las autoridades locales determinaron que César Jáuregui podía continuar su proceso en libertad. Sin embargo, el lunes 19 de octubre fue aprehendido por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por una orden de aprehensión por traición a la patria, delito a nivel federal e investigado por la FGR. El jueves pasado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en Chihuahua, tras una audiencia a distancia.