Simpatizantes de César Jáuregui protestan en el PAN Chihuahua

Un grupo de simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se concentró frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal en la ciudad de Chihuahua. La protesta ciudadana tuvo como objetivo principal exigir la liberación inmediata de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua.

Durante la manifestación, las personas presentes mostraron pancartas con mensajes de apoyo y lanzaron consignas continuas a favor del exfuncionario. Entre las demandas vertidas por los asistentes, se enfatizó que no están buscando favores especiales ni un trato privilegiado para el exfiscal, sino que exigen un proceso completamente transparente, justo y respaldado por las leyes vigentes.

UN CASO MEDIÁTICO

La situación legal de César Jáuregui ha generado una fuerte atención pública debido a la gravedad de los cargos que se le atribuyen. El exfiscal enfrenta una investigación formal por el delito de presunta traición a la patria. Esta acusación surge a raíz de supuestas coordinaciones e intervenciones no autorizadas con agencias de seguridad extranjeras durante el tiempo en que estuvo al frente de las labores de seguridad pública en la entidad.