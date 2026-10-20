Simpatizantes de César Jáuregui protestan en el PAN Chihuahua

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    Simpatizantes de César Jáuregui protestan en el PAN Chihuahua
    Protesta en el Comité Estatal del PAN en Chihuahua. X
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Exigen la liberación del exfiscal de Chihuahua tras acusaciones de traición a la patria; se manifiestan frente al Comité Estatal del PAN.

Un grupo de simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se concentró frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal en la ciudad de Chihuahua. La protesta ciudadana tuvo como objetivo principal exigir la liberación inmediata de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua.

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Durante la manifestación, las personas presentes mostraron pancartas con mensajes de apoyo y lanzaron consignas continuas a favor del exfuncionario. Entre las demandas vertidas por los asistentes, se enfatizó que no están buscando favores especiales ni un trato privilegiado para el exfiscal, sino que exigen un proceso completamente transparente, justo y respaldado por las leyes vigentes.

UN CASO MEDIÁTICO

La situación legal de César Jáuregui ha generado una fuerte atención pública debido a la gravedad de los cargos que se le atribuyen. El exfiscal enfrenta una investigación formal por el delito de presunta traición a la patria. Esta acusación surge a raíz de supuestas coordinaciones e intervenciones no autorizadas con agencias de seguridad extranjeras durante el tiempo en que estuvo al frente de las labores de seguridad pública en la entidad.

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HAY RESPALDO PARA EL ACUSADO

Diversos representantes y miembros del partido político manifestaron su total respaldo al exservidor público, asegurando que las acusaciones responden a motivaciones de carácter político antes que a un verdadero interés de justicia. Integrantes del grupo aseguraron que continuarán realizando actos de presencia y movilizaciones pacíficas hasta que las autoridades correspondientes revisen a fondo el expediente del caso.

Por su parte, las autoridades de la fiscalía y los órganos encargados de la impartición de justicia han señalado que la investigación continuará su curso habitual. Asimismo, reafirmaron su compromiso de garantizar los derechos del acusado y de mantener un apego estricto a las normas de trabajo de las instituciones judiciales del país.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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