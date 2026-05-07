Vinculan a proceso por peculado a exgobernador de Colima

La fiscal especializada en Combate a la Corrupción en Colima, Esperanza Ramírez Vela, indicó que los señalamientos contra ambos derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones; por ahora ambos exfuncionarios podrán seguir su proceso en libertad.

“Estamos satisfechos porque esto habla de legalidad y de todas las acciones que tenemos que llevar en el proceso para llegar a buenos resultados en esta imputación de delitos”, señaló.

Durante la audiencia de vinculación, el juez que lleva el caso impuso un plazo de cinco meses a ambas partes para llevar a cabo la investigación complementaria; hasta ahora no se ha revelado el monto del presunto daño al erario cometido por los exfuncionarios.

Ramírez Vela recordó que existen otras denuncias contra Peralta y Noriega, por lo que la dependencia a su cargo continúa realizando investigaciones que pronto podrán judicializarse; además consideró que se trata de un hecho relevante ya que es la primera vez en que un exgobernador y un exsecretario enfrentan proceso por malos manejos de recursos públicos.

Por su parte, al salir de la audiencia, Peralta indicó que se trata de un asunto de modificación presupuestaria y que él, como gobernador, tenía facultades para hacerlo; dijo que el resultado de la audiencia era algo que ya esperaba, por lo que durante el tiempo que se otorgó para la investigación complementaria se dedicará a reunir evidencia y argumentos jurídicos y técnicos para demostrar que actuó correctamente y de acuerdo a sus facultades como mandatario.