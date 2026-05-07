Vinculan a proceso por peculado a exgobernador de Colima

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    Vinculan a proceso por peculado a exgobernador de Colima
    Tanto Peralta como Carlos Noriega, exsecretario de Finanzas, enfrentan sus procesos en libertad. CUARTOSCURO

Ignacio Peralta es acusado además del delito de uso indebido de atribuciones durante su administración

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones; por ahora ambos exfuncionarios podrán seguir su proceso en libertad.

La fiscal especializada en Combate a la Corrupción en Colima, Esperanza Ramírez Vela, indicó que los señalamientos contra ambos derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.

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“Estamos satisfechos porque esto habla de legalidad y de todas las acciones que tenemos que llevar en el proceso para llegar a buenos resultados en esta imputación de delitos”, señaló.

Durante la audiencia de vinculación, el juez que lleva el caso impuso un plazo de cinco meses a ambas partes para llevar a cabo la investigación complementaria; hasta ahora no se ha revelado el monto del presunto daño al erario cometido por los exfuncionarios.

Ramírez Vela recordó que existen otras denuncias contra Peralta y Noriega, por lo que la dependencia a su cargo continúa realizando investigaciones que pronto podrán judicializarse; además consideró que se trata de un hecho relevante ya que es la primera vez en que un exgobernador y un exsecretario enfrentan proceso por malos manejos de recursos públicos.

Por su parte, al salir de la audiencia, Peralta indicó que se trata de un asunto de modificación presupuestaria y que él, como gobernador, tenía facultades para hacerlo; dijo que el resultado de la audiencia era algo que ya esperaba, por lo que durante el tiempo que se otorgó para la investigación complementaria se dedicará a reunir evidencia y argumentos jurídicos y técnicos para demostrar que actuó correctamente y de acuerdo a sus facultades como mandatario.

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